ما هي آخر مستجدات تعويضات مزارعي الغور من إسرائيل؟

عمان- كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات أنه تم إرسال كتاب إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، للمطالبة بتحصيل التعويضات من الجانب الإسرائيلي على الأضرار التي وقعت على المزارعين في منطقة وادي الأردن.

وقال، إنه تم الإنتهاء من حصر الأضرار التي وقعت على المزارعين، وسيتم تعويضهم عن خسائرهم الشهر المقبل بشكل كامل.

وأضاف أنه سيتم غداً الثلاثاء من وضع النظام الخاص بصندوق المخاطر الزراعية، الذي سيتم من خلاله تعويض المزارعين بشكل مستعجل على أن يتم تحصيل المبالغ من الجانب الإسرائيلي عبر الوسائل الدبلوماسية.

(هلا أخبار)