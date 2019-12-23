حياتناصحة وأسرة

ما هي أسباب وأعراض سريان الدم؟

منذ ساعتين

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الغد- ‫قال المركز الألماني الاتحادي للتوعية ‫الصحية إن لاضطرابات سريان الدم أسبابا عدة، مثل قلة الحركة والتغذية ‫الخطأ أي الإكثار من الدهون والسكر والتدخين وشرب الخمر، والإصابة ‫بالسكري، كما نقلت الجزيرة عن المركز.

وأوضح المركز الألماني أن أعراض اضطرابات سريان الدم تتمثل في:

1- تقلصات ‫باطن الساق.

2- الخدر (التنميل).

3- برودة اليدين والقدمين.

ويمكن مواجهة اضطرابات سريان الدم بأمور منها:

1- الحمامات التبادلية ‫(بين الساخن والبارد).

2- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، حيث تعمل ‫هذه التدابير على تنشيط الدورة الدموية.

3- الإقلال من الدهون ‫والسكر.

4- الإقلاع عن التدخين والخمر.

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