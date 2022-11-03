ما هي اعلى واقل نسبة اهداف في المونديال؟

شهد كأس العالم لكرة القدم على مدار تاريخه ومنذ انطلاقته عام 1930 حتى النسخة الماضية التي أقيمت في ​روسيا​ في 2018 تسجيل 2548 هدفًا. وتعد بطولتا كأس العالم اللتان أقيمتا في ​فرنسا​ عام 1998 و​البرازيل​ عام 2014 الأكثر غزارة في التهديف، حيث بلغ إجمالي الأهداف المسجلة في كل منهما 171.

أما أقل بطولات كأس العالم تهديفا عبر التاريخ فهما نسختا 1930 و1934 بإجمالي سبعين هدفا لكل منهما.

– الغلة التهديفية ازدادت في مونديال 1938، حيث شهدت إحراز 84 هدفا .

– لم تتم إقامة كأس العالم في عامي 1942 و 1946 لظروف الحرب العالمية الثانية.

– تم تسجيل 88 هدفا في كأس العالم 1950 بينما نسخة عام 1954 وصل إجمالي الأهداف المسجلة إلى 140.

– المعدل التهديفي انخفض بعدها، بإحراز 126 هدفا في مونديال 1958 بينما أحرزت المنتخبات 89 هدفا في نسختي 1962 و1966.

– في نسخة 1970 أحرز لاعبو المنتخبات 95 هدفا ، لتزداد الأهداف في نسخة 1974الى 97 هدفا .

– في كأس العالم عام 1978 أحرز اللاعبون 102 هدف، ثم ازدادت الحصيلة التهديفية في مونديال 1982 بإجمالي 146.

– مونديال 1986 شهد تسجيل 132 هدفا، يليه مونديال 1990 الذي شهد إحراز 115 هدفًا، وفي كأس العالم عام 1994 أحرز لاعبو المنتخبات المشاركة 141 هدفًا.

– مونديال 1998 في فرنسا حطم الأرقام بتسجيل 171 هدفا وهو رقم لم تحققه أي نسخة سابقة من بطولات كأس العالم.

– مونديال 2002 سُجل فيه 161 هدفا، بينما انخفض معدل التهديف في نسخة 2006 بإحراز 147 هدفا.

-مونديال ​جنوب أفريقيا 2010​ ، شهد تسجيل 145 هدفا، وعادلت بطولة كأس العالم بالبرازيل 2014 عدد الأهداف المسجلة في نسخة فرنسا عام 1998 بإجمالي 171 هدفا.

-اما النسخة الاخيرة من المونديال الذي اقيم في ​روسيا 2018​ شهد خوض 64 مباراة، وتم تسجيل 169 هدفا .