ما هي الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم؟

عمان-الغد- هل تعلم أن سرطان القولون يُعد ثاني أكثر سرطان انتشاراً في المملكة العربية السعودية؟ وإليكم الأعراض التي يجب عليكم الانتباه إليها.

وعبر موقع “تويتر”، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، “صحة جدة”، الأعراض الناتجة عن سرطان القولون والمستقيم، بحسب ما جاء في موقع سي ان ان العربية.

تحمي نفسك بإذن الله من ثاني أكثر سرطان انتشارًا في المملكة بإجراء الكشف المبكر لسرطان القولون، افحص من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي ✅ pic.twitter.com/wbiJdZ7JDk — صـحة جدة (@Jeddahhealth) March 17, 2021

وإليكم الأعراض الأولية التي يجب عليكم الانتباه لها: