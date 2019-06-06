ما هي الفيتامينات المطلوبة للجسم؟.. وطريقة الحصول عليها

الغد- وجدت 3 دراسات قدمت في مؤتمر الجمعية الأميركية لعلم الأورام هذا الأسبوع، أن تناول مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان.

ويعتقد العلماء أن فيتامين (د) ينتج إنزيما “يزيل سموم” الأحماض الطبيعية في الجسم، ويمنع تلف الأعضاء الداخلية، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بالسرطان.

ويوجد فيتامين (د) في عدد قليل من الأطعمة، لكن الشمس تعد مصدرا رئيسيا له.

ولأن البعض يتحسس من بعض الأطعمة الغنية بفيتامين (د)، كما أن التعرض للشمس لساعات طويلة قد يسبب سرطان الجلد، يقول الأطباء إن أفضل طريقة لضمان حصولك على ما يكفي منه، هي تناول مكملات يومية.

أما البوتاسيوم، الذي يخفض ضغط الدم، فيمكن الحصول عليه من خلال الملح والفاكهة والخضراوات، مثل البطاطا والبطاطا الحلوة والبروكلي والموز والبطيخ.

وتشير الدراسات إلى أن انخفاض تناول البوتاسيوم يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، يعرض الإنسان إلى خطر السكتة الدماغية.

وفي مراجعة حديثة لـ50 دراسة تتعلق بفيتامين (سي) ووظائف المخ، وجد باحثون أستراليون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين (سي) لديهم مخاطر أقل بشأن الإصابة بألزهايمر والخرف.

ويعتقد الخبراء أن هذه المغذيات المضادة للأكسدة، تلعب دورا هاما في منع الأضرار اليومية لخلايا الدماغ، مما يؤدي إلى إبطاء فقدان الذاكرة المرتبطة بالعمر.

ويجب أن يحصل الإنسان على 75 ملجم من فيتامين (سي) يوميا. وتعد الفاكهة والخضراوات من المصادر الهامة له.-(سكاي نيوز عربية)