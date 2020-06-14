اقتصادكورونا

ما هي المجالات الرئيسية التي يجب على الشركات الاستعداد لها بعد كورونا؟

منذ 15 دقيقة
ما بعد كوفيد 19: التكيف مع واقع اقتصادي وتجاري جديد
ما بعد كوفيد 19: التكيف مع واقع اقتصادي وتجاري جديد

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دبي- كشفت دراسة جديدة حول التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد الذي فرضه فيروس كورونا، عن أبرز المجالات الرئيسية التي على الشركات الاستعداد للتعامل معها فيما بعد كورونا.

ونشرت شركتا الاستشارات الإدارية “أدفايزوري غروب” و”كونسول تي” ورقة بيضاء بعنوان “ما بعد كوفيد 19: التكيف مع واقع اقتصادي وتجاري جديد”، تشير إلى أن الشركات في الشرق الأوسط والعالم ستمارس أعمالها بعد تفشي فيروس كورونا في بيئة عمل مختلفة جذرياً.

كما ذكر التقرير أن اضطراب الأسواق الناجم عن وباء كورونا، سيؤدي إلى “طفرة غير مسبوقة في عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى ارتفاع مفاجئ في برامج إعادة الهيكلة على مستوى الحكومات والشركات”.

ويشير التقرير إلى 8 مجالات رئيسية سينبغي على الشركات والحكومات الاستعداد لها للتغلب على التحديات المستقبلية ما بعد الأزمة، تتعرّفوا إليها أكثر في الإنفوغرافيك أعلاه.CNN العربية

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