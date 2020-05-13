ما هي حقيقة إقامة وليمة إفطار بمستشفى الأمير حمزة؟

حمزة دعنا

عمان- نفى مدير مستشفى الأمير حمزة عبد الرزاق الخشمان الاخبار المتداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إقامة وليمة إفطار لأكثر من ٥٠ شخصا داخل قاعة ضيقة بالمستشفى.

وفي التفاصيل، قال الخشمان لـ”الغد”، انه كان هنالك اجتماع لجميع مدراء دوائر أقسام المستشفى وهم ٢١ شخصا، لدراسة ومناقشة اخر تطورات فيروس كورونا المستجد لتطول فترة الاجتماع حتى وقت الافطار، “الأمر الذي دفعني لطلب وجبات لهم كونهم صائمون وحان وقت الافطار ولم يتسن لهم الذهاب لتناول الافطار مع عائلاتهم”.

وأكد ان كل شخص تناول وجبة الإفطار داخل مكتبه بشكل منفرد وليس في قاعة الاجتماعات، مشيرا إلى وجود تدابير وإجراءات وقائية شديدة، ويتم فحص الكوادر كل أسبوع للتأكد من خلوهم من الفيروس.

واستهجن الخشمان ما يتم تداوله من أخبار حول إقامة وليمة كبيرة داخل المستشفى، موضحاً ان مكان الاجتماع بعيد جداً عن مكان عزل المرضى.

وختم الخشمان حديثه، “أتعجب ممن يشوهون سمعة وصورة الكوادر الطبية، بدلا من شكرنا يقومون بالانتقاص من عملنا والا يحق لنا تناول وجبة الفطور بعد يوم شاق من العمل والصيام”.