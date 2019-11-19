ما هي حقيقة تفويض الحكومة لـ 96 ألف دونم بوادي رم للهيئة الملكية للأفلام؟

محمود الطراونة

عمان- أثار نواب في جلسة مجلس النواب الثلاثاء، ما اسموه نية الحكومة تفويض 96 ألف دونم في وادي رم للهيئة الملكية للأفلام.

وكان النائب عواد الزوايدة هاجم خلال الجلسة، الهيئة الملكية للأفلام على خلفية نية الحكومة تفويض 96 ألف دونم في وادي رم لها، علماً بأنه تم منحها أكثر من 200 دونم سابقًا.

واستهجن الزوايدة ما وصفه “تمليك الهيئة مساحة توازي مساحة بعض الدول”.

ورفض منح تفويض صلاحيات للوزراء بهذه الطريقة لأن بعضهم لا يعرف الأردن، قائلا: “الوزراء مدللون”.

وأثنى النائب سعود أبو محفوظ على كلام الزوايدة، وقال: “هذه الهيئة تحمل اسما ملكياً وهي تنفذ أفلاماً في مناطق في الطفيلة والجنوب لها علاقة بالصهاينة وتروج لأجندة خطيرة”.

بدوره، رد وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين على الزوايدة بقوله، إنّ “استملاك الهيئة الملكية للأفلام غير صحيح وأي استملاك أو تفويض للأراضي يمر بالقنوات القانونية، وأن الحكومة تتعهد بأن لا تفوض أي أراض لا تحقق المصلحة العامة”.

وأكد أبو يامين أنّ “ما ذكره الزوايدة لم يناقش في مجلس الوزراء، وأي معلومات لدى النائب تتعهد الحكومة بالتحقق منها”.