ما هي طبيعة أسئلة امتحان التوجيهي 2023؟.. التربية توضح

آلاء مظهر- أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة، أن الوزارة بدأت باتخاذ اجراءاتها واستعداداتها لعقد الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة 2023.

وقال كنانه في تصريح لـ”الغد” أمس أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان (التوجيهي) للعام الحالي من الفروع الاكاديمية والمهنية بلغ 189192 مشتركًا ومشتركة، منهم 126216 طالبا نظاميًّا، و62976 من طلبة الدراسة الخاصة من بينهم 8107 من مشتركي رفع المعدل.

واضاف ان الامتحان العام سيبدأ في4 تموز(يوليو) وينتهي في 25 تموز(يوليو) المقبل، موضحا ان الطلبة سيتقدمون في أولى جلساته في مبحث التربية الاسلامية.

واشار الى ان المشتركين توزعوا على كافة الفروع الاكاديمية والمهنية بواقع بواقع 72918 في الفرع العلمي، و93030 في الفرع الأدبي، و221 في الفرع الشرعي، و4426 في الفرع الزراعي، و7489 في الفرع الصناعي، و1946 في الفرع الفندقي، و9162 في فرع الاقتصاد المنزلي.

وبين الوزارة ستفعل نهاية نيسان (ابريل) الحالي عبر رابط الكتروني يتيح للمشتركين ممن تقدموا بطلبات اشتراك للامتحان العام لـ(التوجيهي) 2023 الاطلاع على أرقام الجلوس.

واوضح كنانه أن هذا الرابط سيمكن الطلبة أيضا من الاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيتقدمون فيها، بالإضافة للمباحث التي كانوا قد سجلوها في طلبات التسجيل للتقدم بها في الامتحان الوزاري.

ولفت كنانه الى ان الامتحان التوجيهي بدورته المقبلة سيبقى مشابها في نمطه للدورات الامتحانية السابقة.

وجدد كنانه تأكيده على ان طبيعة الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في دورته المقبلة لن تتغير عما كانت عليه في الدورات الامتحانية السابقة، لافتا الى إن امتحان التوجيهي بدورته المقبلة سيبقى مشابهاً في نمطه للدورات السابقة.

وبين كنانه ان الورقة الامتحانية في بعض المباحث ستقتصر على الاسئلة الموضوعية في حين ان بعض الاوراق في عدد من المباحث ستجمع بين الاسئلة المقالية والموضوعية معا.

وبين كنانه الى ان الورقة الامتحانية في جميع المباحث الدراسية ستتكون من 50 فقرة من نوع الاسئلة الموضوعية باستثناء مباحث اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات التي ستتراوح فيها نسبة الاسئلة الموضوعية من50 الى60% والباقي اسئلة مقالية.

وتابع ان الاسئلة الامتحانات ستكون من داخل الكتاب المدرسي وشاملة لجميع الوحدات، داعيا الطلبة التركيز على الكتاب المدرسي والابتعاد عن الدوسيهات والملاخصات.

واوضح ان الوزارة سمحت للطلبة للمشتركين في الامتحان بدورته المقبلة باستخدام الآلة الحاسبة التي ستوفرها ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك ،مشير الى ان الوزارة بدات اعتبارا من العام الدراسي الحالي تدريس الكتب الدراسية الجديدة في مبحثي الرياضيات والعلوم (الفيزياء ،الكيمياء،العلوم الحياتية،علوم الارض) لطلبة الصف الثاني عشر “التوجيهي”.

ويذكر ان الوزارة قررت مؤخرا إعادة مقررات الحفظ في امتحان “التوجيهي”، للعام الدراسي الحالي.

وتمثلت المقررات في مقرر الحفظ الخاص بمبحث اللغة العربية “الثقافة المشتركة” للفروع الأكاديمية والمدارس الشرعية الواردة في الكتاب الصادر من إدارة المناهج والكتب المدرسية بتاريخ 24 آب (اغسطس) 2022، إضافة إلى مقرر الحفظ الخاص بالوحدات المطلوبة في مبحث اللغة العربية للفروع المهنية.

فضلا عن مقرر الحفظ الخاص بمبحث اللغة العربية لتخصص فرعي الأدبي والشرعي مطلوب في الامتحان، فضلا عن مقرر الحفظ الخاص بمبحث التربية الإسلامية “الثقافة المشتركة” المشار إليه في كتاب التربية الإسلامية الصف الثاني عشر /الطبعة الأولى 2018-2022.