ما هي قصة الأسد والفأر؟.. أول حكايا “تيتا توجان” – فيديو

عمان- الغد- ما هي حكاية الأسد والفأر؟. هذا ما سنتعرف عليه في أول حلقة من الموسم الجديد لبرنامج “تيتا توجان”، المخصص للأطفال، ضمن حزمة البرامج الجديدة التي أطلقتها “الغد” من خلال مبادرتها الشبابية الهادفة إلى إتاحة الفرصة الكاملة للشباب، لتقديم إبداعاتهم، من خلال إنتاج المحتوى الذي يعبر عن شخصياتهم.

وسلسلة قصص “تيتا توجان” من تقديم توجان فارس، التي تجسد شخصية الجدة التي تحكي قصصا متنوعة للأطفال بطريقة بسيطة وفكاهية حيث تقدم لهم نصيحة في كل حلقة، ومن يعمل بها تقوم باستضافته بإحدى حلقات البرنامج، وذلك تشجيعا لهم للعمل بالنصائح التي تقدمها نهاية كل قصة من قصصها المشوقة.

ويهدف البرنامج إلى الإرتقاء بثقافة وفكر الإطفال، وتنمية خيالهم وحواسهم، من خلال ما يتضمه من إرشادات ونصائح على شكل قصصي.