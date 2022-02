ما هي قصة القصة ألماسة في فيلم Death on the Nile

لفت أنظار الجميع وجود تلك القطعة النادرة، للماسة الصفراء من دار تيفاني آند كوTiffany & Co، في الإعلان التشويقي الخاص بفيلم Death on the Nile.

ووصف البعض اختيار قطعة ماسية مميزة لفيلم Death on the Nile بالأمر الجيد، خاصة وأن مؤلفات أغاثا كريستي، التي تم اقتباس قصّة الفيلم من روايتها، عادة ما ترتبط بالأحجار الكريمة.

على سبيل المثال فيلم The Adventure of The Western Star، الذي كان يحكي عن ممثلة مهددة بسرقة ماسة محبوبة، وفيلم The Jewel Robbery at the Grand Metropolitan حيث تتعرض زوجة سمسار ثري للسطو بسبب لآلئها اللامعة.

والكاتبة نفسها تم اكتشاف لها بروش وخاتم من 3 أحجار من القرن التاسع عشر في مقتنياتها، كانت ورثتهما عن والدتها.

وتم الاعتقاد أنهما ضاعا بعد وفاتها، ليتم اكتشاف تلك القطع النادرة بعد وفاتها في صندوق سفر مغلق تم بيعه بمبلغ زهيد، لنكتشف بعد ذلك أن هذا الصندوق يضم مجموعة رائعة من المجوهرات تم بيعها بنحو 50 ألف جنيه استرليني في مزاد علني.

يظهر الفيلم جال جادوت Gal Gadot التي تلعب دور Linnet Ridgeway Doyle ترتدي ماسة نادرة من نوعها، وهي ترتدي فستاناً باللون أبيض، بجانب خطيبها Armie Hammer الذي يلعب دوره Simone Doyle، وكان مقصوداً أن تكون تلك القطعة غالية الثمن بحسب أحداث العمل السينمائي.

، حيث تدور أحداث الفيلم على متن سفينة مصرية ساحرة، حيث تقضي مجموعة من الشخصيات الغامضة إجازة ممتعة، وبنفس الوقت تُرتكب جريمة قتل أثناء الرحلة، ويبدأ التحقيق فيها.



القصة وراء ماسة تيفاني آند كو الشهيرة

يعود هذا الحجر الكريم الرائع إلى دار تيفاني آند كو، ويبلغ وزنه 128 قيراطاً، وتم ارتداؤه مرات قليلة جداً منذ أن تم اكتشافه في عام 1877 في جنوب أفريقيا، إذ تعتبر واحدة من أهم الماسات في العالم، والأكثر فخامة بتاريخ الدار.

كان الحجر الخام يزن أكثر من 287 قيراطًا، ولكن بعد أن اشتراها تشارلز لويس تيفاني، مؤسس تيفاني وشركاه، في عام 1878، قام بشحنها إلى باريس.

الماسة الصفراء الضخمة

حيث أشرف كبير خبراء الأحجار الكريمة على تقطيع الحجر إلى شكل الوسادة الحالي، مع 82 وجهًا لضمان أقصى إشراق وتوهج.

وقد استغرقت العملية بأكملها عامًا لإكمالها، وبعد ذلك سافر الحجر على نطاق واسع في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كنجم للعديد من المعارض العالمية، مما عزز مكانة تيفاني باعتبارها “ملك الألماس”.

وبهذا أصبحت ألماسة تيفاني التي تحظى الآن بمكانة أسطورية لا مثيل لها، جزءًا من أرشيف الدار الثمين وتُعرض عادةً في الدار التابعة لتيفاني في شارع فيفث أفينيو في نيويورك.



نجمات ارتدين ماسة تيفاني آند كو الشهيرة

تم ارتداء ماسة تيفاني آند كو الشهيرة مرات نادرة جداً، ربما أولها كان من قبل ماري وايتهاوس زوجة الدبلوماسي الأمريكي إدوين شيلدون وايتهاوس في عام 1957، حيث اعتمدتها مع عقد بسيط من الألماس الأبيض.

مشاهير ارتدين القلادة

وبعدها كانت النجمة الراحلة أودري هيبرون حيث تألقت بها مع عقد أنيق في عام 1962، تم تصميم العقد من قبل صائغ مجوهرات تيفاني الرائد جان شلمبرجير، حيث ارتدته أودري في جلسة تصوير دعائية لحملة Breakfast At Tiffany’s.

وتبعتهما ليدي غاغا، كجزء من تصميم عقد أبيض رائع، وذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019.

إذ تعتبر تلك المرّة الأولى التي نشاهد في الألماسة الثمينة على السجادة الحمراء، وتعتبر ضمن أغلى المجوهرات بإطلالات النجمات على السجادة الحمراء.

وفي أغسطس 2021، تم اختيار نجمة البوب العالمية بيونيسيه Beyoncé وزوجها جاي زيد Jay Z، ليكون كل منهما وجهاً جديداً للحملة الإعلانية الخاصة بدار المجوهرات العريقة، التي كانت بعنوان «ABOUT LOVE»، لتتألق بيونسيه بالماسة النادرة، خلال جلسة التصوير المتعلقة بالحملة.



سعر ماسة تيفاني آند كو Tiffany & Co الشهيرة

رغم أن هذه الماسة ليست معروضة للبيع، ولا تقدّر بثمن إلا أن الخبراء قدّروا بأن قيمتها قد تزيد على 50 مليون دولار.