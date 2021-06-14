ما هي قصة “سكار” أسد كينيا الأسطوري؟- فيديو

عمان-الغد– انتشرت صور الأسد ” سكار فيس” الأسطوري منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر وفاته أول من أمس.

حيث سمع في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول صوت زئير حزين مفاجئ بغابات كينيا وأوغندا بمنطقة حكم أشهر ملك غابة في التاريخ الحديث.

لتعلن بعدها الجمعية العالمية لحماية الحيوانات موت سكار فيس الحاكم الفعلي لمنطقه كينيا وأوغندا، أكثر بقاع الأرض شهرةً بالأسود.

والتي حكمها لمده ١٢ سنة، أطول فترة حكم لذكر بالغ لمجموعة أسود في التاريخ.

“سكار” فيسالاسطورة كان أول أسد يجند اخوته سيكيو” و”موراني” معه في نفس المجموعة ” بنفس الحق ونفس السلطه تقريباً.

الأسد سكار فيس هو الحاكم الفعلي لكلا من كينيا وأوغندا، حكم الغابة لمدة 12 عامًا. وتعد ذلك أطول فترة حكم لذكر أسد بالغ في تاريخ الأسود، حيث تتراوح مدة حكم الأسود للغابة من 3 إلى 5 سنوات.

وكان سكار وفي لأسرته، حيث جعل أخواته سيكيو وموراني لهم نفس الحق في السلطة. كما سمح لهم للعيش معه ويعد ذلك ضد علم السلوك الحيواني.

في عالم الأسود، وعندما كان يهاجم حيوان عليهم كانوا يحاربوه معًا، ووفقًا للجمعية العالمية للحيوانات، هذة الواقعة لم تحدث في تاريخ علم الأسود.

كما دافع سكار عن ما يقرب من 130 أسد، كما أخرج مجموعة من التماسيح الكبيرة من منطقته بسبب افتراسهم لشبل، ولم يسبق لـ سكار أن هاجم إنسان على الرغم من دخولهم أرضه.

وعرف الأسد سكار بالمنتصر الوحيد على ذكر فرس النهر، كما قتل ما يقارب من 400 ضبع. وهو صاحب الفيديو الشهير على مواقع التواصل الإجتماعي ضد قطيع من الضباع في الليل على الطريق السريع. وحاول منعهم من إيذاء الإخرين.

في عام 2011، اشتبك سكار مع أسد صغير كان قوي اسمه جرابي، كان أهل كينيا يتوقعون فوز جرابي والإستلاء على العشيرة، ولكن سكار حاربه بقوة وخسر قطعة من رجله واحتفظ برأس جرابي اسبوعين قبل أن يقرر التخلص منها

في عام 2016 خسر سكار عينه في معركة أسماها خبراء الطبيعة Pride of the pride، حارب فيها مع اخوته 6 أسود قتل منهن أسدين والباقي قتلهم أخوته.

تناول االاسد الملك سكار فيس عشاءه الأخير في مسقط رأسه حيث قدم له إخوته أجزاء من فرس النهر، وبعدها رحل سكار فيس، ليخلف وراءه حزن جميع أبناء عشيرته.