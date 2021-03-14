ما هي مهام “المتصرف” في المستشفيات الحكومية؟

حمزة دعنا

عمان- قال وزير الداخلية المكلف بإدارة وزارة الصحة مازن الفراية، إن وظيفة المتصرف في كل مستشفى حكومي بالمملكة منوطة بحل المشكلات وليس الإبلاغ عنها فقط، ذلك خلال حديثه أمام مجلس النواب لتوضيح أسباب حادثة مستشفى السلط الحكومي والخطوات الحكومية التي تم اتخاذها للحيلولة دون وقوع حوادث في المستشفيات الحكومية.

وأكد مصدر حكومي في وزارة الداخلية لـ”الغد” مهام المتصرف الذي تحدث عنه الفراية، وهي الإشراف على المستشفى المكلف بمتابعته طبياً وإدارياً وفنياً، والتأكد من وجود الكوادر الطبية داخل المستشفى.

وبين المصدر، أن من مهام المتصرف، النظر بكافة القضايا والشكاوى المقدمة له من المواطنين، وإيجاد الحلول لها لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ومعالجة الحالات الأمنية وإصدار القرارات بها داخل المستشفى حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.

ومن المهام الموكلة للمتصرف، الاهتمام بالشؤون العامة التي تهم المواطن وتقديم التوصيات بها ومتابعتها، والمحافظة على الأموال العامة والمرافق التي تخدم المواطن، وعمل الخطط اللازمة في حالات الطوارئ لتوفير السلامة العامة للمواطنين وتوفير حاجاتهم الضرورية.