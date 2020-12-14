ما يجب أن تعرفه عن لقاح فايزر؟

دبي– أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصًا للاستخدام الطارئ (EUA) للقاح “كوفيد-19” الذي طورته شركتا “فايزر” و”بيونتيك”.

بعد أشهر من التطوير، تمت الموافقة على الاستخدام في حالات الطوارئ بناءً على توصية اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء، حسبما أكد متحدث باسم شركة “فايزر”لشبكة CNN مساء الجمعة.ADVERTISING

قال الرئيس التنفيذي لشركة “بيونتيك” أوغور شاهين لشبكة CNN في مقابلة حصرية في مقر شركة “بيونتيك” في مدينة ماينز بألمانيا: “كان ترخيص لقاحنا في الولايات المتحدة أحد أهم معالمنا منذ البداية”.

قبل أن تبدأ التطعيمات، لا يزال يتعين على اللجنة الاستشارية للتحصين في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التصويت للتوصية باللقاح. ويجب أن يقبل مركز السيطرة على الأمراض هذه التوصية.

إليك ما نعرفه عن لقاح “فايزر-بيونتيك” لفيروس كورونا.

من سيحصل عليه أولا؟

ستجتمع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وتصوت على التوصية باللقاح. بمجرد قبول CDC للتوصية، يمكن أن تبدأ التطعيمات.

كانت هذه المجموعة الاستشارية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها قد أوصت سابقًا بأن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية والمقيمون في مرافق الرعاية طويلة الأجل أول من يتلقى اللقاح. ستكون الشحنات الأولى من اللقاح محدودة، لذلك سيتعين على الدول إعطاء الأولوية لمن يجب أن يتلقى اللقاح أولاً.

كلتا المجموعتين “عالية الخطورة بشكل استثنائي” ، وفقا للدكتور خوسيه روميرو، رئيس ACIP ، الذي صوت في وقت سابق من هذا الشهر للتوصية بإدراج تلك المجموعات فيما سماه المرحلة 1 أ من خطة التوزيع.

سيكون الحفاظ على صحة الأطباء والممرضات أمرًا مهمًا للاستمرار في مكافحة الفيروس، والذي سيستمر لعدة أشهر، حتى بعد الموافقة على اللقاح. لكن روميرو قال إن المجموعة الأولى تشمل أيضًا أشخاصًا آخرين يعملون في مؤسسات الرعاية الصحية، مثل أولئك الذين يقدمون الطعام ويقومون بالتدبير المنزلي.

يحتاج سكان مرافق الرعاية طويلة الأجل مثل دور رعاية المسنين أيضًا إلى الحماية. حتى الآن، يمثلون حوالي 40٪ من وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

من المقرر أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قرارًا بشأن لقاح منفصل من مودرنا في الأيام المقبلة. إذا تم التصريح أيضًا، فمن المحتمل أن يتم تطعيم 20 مليون شخص في الأسابيع المقبلة، حسبما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليز عازار، لشبكة CNN يوم الأربعاء.

متى سيكون متاحا على نطاق واسع؟

تدرس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها خطة من أربع مراحل لتوزيع اللقاحات. ستتبع المرحلة 1 أ المرحلتين 1 ب و 1 ج ، والتي يمكن أن تشمل العاملين الأساسيين المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى، وموظفي الطوارئ الآخرين والأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة ومعرضون بشكل أكبر لخطر مضاعفات “كوفيد-19” والوفاة.

ولكن من المرجح أن يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يصبح اللقاح متاحًا على نطاق واسع لبقية السكان.

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لمراسل CNN كريس كومو ليلة الخميس إن “المجموعات التي ستتلقى اللقاح في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس ستضم على الأرجح المجموعات الموجودة في المجموعات ذات الأولوية العالية”.

وتوقع فاوتشي أنه “بحلول أبريل/ نيسان، سيكون … موسمًا مفتوحًا، بمعنى أي شخص، حتى المجموعات غير ذات الأولوية العالية يمكن أن يتم تطعيمها”.

في غضون ذلك ، من المهم أن يستمر الناس في ارتداء الأقنعة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كم عدد الجرعات التي ستكون متاحة؟

في هذا الوقت ، حصلت الحكومة الفيدرالية على 100 مليون جرعة فقط من لقاح “فايزر”، على الرغم من أنه من الممكن عقد صفقة لتأمين المزيد.

من المهم أن نلاحظ، مع ذلك، أن لقاح فايزر يتطلب جرعتين يتم إعطاءهما بعد عدة أسابيع للوصول إلى فعالية 95٪. لذا فإن 100 مليون جرعة من شأنها تطعيم نصف عدد الأشخاص.

مرة أخرى، لن تكون كل هذه الجرعات متاحة مرة واحدة. قال عازار في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيتم تخصيص 6.4 مليون جرعة من لقاح فايزر للشحن في الأسبوع الأول. ستشمل الشحنة الأولية نصف الجرعات، يليها النصف الثاني بعد ثلاثة أسابيع.

قال منصف السلاوي، كبير مستشاري عملية Warp Speed ​​، يوم الجمعة، إن الولايات ستحصل على شحنات من اللقاح مرة واحدة في الأسبوع للبدء بها، وسيتم إخبار المحافظين قبل أسبوع بعدد الجرعات التي سيحصلون عليها.

وقال السلاوي لمراسل CNN جيك تابر إن عدد الجرعات سيزداد أسبوعيا لأن التصنيع سيرتفع.

وأضاف أنه يعتقد أنه سيتم حقن معظم الجرعات في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام ، لكن بعد ذلك “أعتقد أن الأمر سيستغرق أسبوعا”.

هناك عدد من اللقاحات قيد التطوير من قبل شركات أخرى أيضًا. قال عازار لشبكة CNN إن الولايات المتحدة لديها القدرة على شراء ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من اللقاحات من ستة مصانع، بما في ذلك “فايزر”، “ومودرنا”، و”أسترا زينيكا”، و”جونسون آند جونسون”، و “سانوفي” و”نوفافاكس”.

كيف سيتم شحن اللقاح؟

سيكون شحن اللقاح مهمة شاقة، والعجلات تتحرك بالفعل.

سيتم إرسال الشحنات الأولى من اللقاح من منشأة تابعة لشركة “فايزر” في كالامزو بولاية ميشيغان. قالت كل من UPS و FedEx إنهما على استعداد للمساعدة في التوزيع بعد التفويض.

سيتم بعد ذلك نقل اللقاحات عبر البلاد، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن مراقبي الحركة الجوية سيعطون الأولوية للرحلات التي تحمل اللقاحات.

ستشارك FedEx و UPS في نقل اللقاحات على الأرض، وتسليمها إلى المرافق حيث سيتم إعطاءها، مثل المستشفيات ومرافق الرعاية طويلة الأجل.

لكن يجب تخزين لقاح شركة “فايزر” في درجات حرارة شديدة البرودة، مما يجعل تقديم الخدمات اللوجستية أكثر تعقيدًا.

سيتم شحن اللقاح في حاويات خاصة معبأة بالثلج الجاف. عند الوصول إلى وجهتها، سيتم تخزين اللقاحات في مجمدات شديدة البرودة عند 70 درجة مئوية تحت الصفر.

ما هي الآثار الجانبية المعروفة؟

لم تظهر التجارب السريرية لشركة “فايزر”أي آثار جانبية خطيرة.

وفقًا لوثيقة إحاطة صادرة عن اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء ، كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي ردود الفعل عند نقطة الحقن على الجسم والإرهاق والصداع وآلام العضلات والقشعريرة وآلام المفاصل والحمى.

حدثت تفاعلات ضارة شديدة في أقل من 4.6٪ من المشاركين في التجربة وكانت أقل تواترًا عند كبار السن مقارنة بالمشاركين الأصغر سنًا.

قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، حيث بدأ طرح اللقاح الأسبوع الماضي إن الأشخاص الذين لديهم “تاريخ كبير من ردود الفعل التحسسية” يجب ألا يتلقوا اللقاح. وجاءت النصيحة بعد أن “استجاب اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل سلبي” بعد تلقيهم اللقاح.

كما أنه لا يزال من غير الواضح مدى أمان اللقاح للمجموعات الأخرى ، مثل النساء الحوامل والأطفال دون سن 16 عامًا.CNN بالعربية