ما يقارب 18% نسبة انجاز مشروع حافلات التردد السريع عمان الزرقاء

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عمان 13 أيار (بترا)- بلغت نسبة الانجاز في عطاءات الحزم الاربع لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء 70ر17 بالمئة.

وقالت مديرة تنفيذ الطرق في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندسة ايمان عبيدات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن العمل في مشاريع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء استؤنف بحزمه الأربع بعد اتخاذ التدابير اللازمة واجراءات السلامة والصحة المهنية استناداً لأمر الدفاع والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد مع تطبيق الأدلة الصادرة عن وزارة العمل.

وبينت أن نسبة الانجاز للحزم الاربع في المشروع بعد استئناف العمل من تاريخ 13 نيسان ولغاية 11 أيار بلغت 3 بالمئة، بعد ان كانت عند التوقف بسبب جائحة كورونا 70ر14، وجرى استئناف العمل في الحزم ضمن الأعمال المتاحة والمفتوحة للعمل وبالحد الادنى من الكوادر البشرية والآليات والمعدات اللازمة لاستدامة العمل والانتاجية.

واشارت إلى ان قلة حجم حركة المرور ساهم في سرعة الانجاز لبعض المواقع المفتوحة للعمل من خلال استكمال أعمال التحويلات المرورية وتركيب عناصر السلامة المرورية والاشارات الضوئية والبدء بتنفيذ أعمال لوب جسر الحزام.

وعرضت لعوائق ظهرت بعد استئناف العمل بالمشروع، وتتمثل بعدم تواجد العمالة بشكل كامل انسجاماً وتطبيقاً لإجراءات السلامة والصحة المهنية استناداً لأمر الدفاع والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة لغايات التعامل مع فيروس كورونا.

وتوقعت عبيدات ان يكون هناك احتمالية لتأخر المشروع عن الموعد المحدد نظراً للظروف التي حصلت بسبب اجراءات مكافحة الفيروس والتوقف الكلي عن العمل بالإضافة إلى ان استئناف العمل حالياً بشكل جزئي.

واكدت أنه سيتم تكثيف العمل بعد انتهاء الظروف الحالية بحيث يتم العمل خارج ساعات العمل الرسمي والعطل الرسمية حيث أن ايام الصيف وساعات النهار ستساعد على رفع وتيرة العمل وامكانية انهاء المشروع ضمن المدة المحددة.

يشار إلى ان مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان الزرقاء، مقسم لأربعة عطاءات وبكلفة اجمالية تقدر بنحو 140 مليون دينار.

وتتضمن الأعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع وبطول 20 كم تقريباً وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الأوتوستراد على كلا الجانبين ليصبح يستوعب مسار الباص السريع، بالإضافة إلى 3 مسارب لكل اتجاه وما يرافق ذلك من اعمال إنشاء وصيانة للجسور والأنفاق والجدران الإستنادية وخدمات البنية التحتية وإنشاء التحويلات المؤقتة بالإضافة إلى أعمال الإنارة والسلامة المرورية.

–(بترا)