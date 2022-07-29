مبابي أبرز غيابات باريس سان جيرمان لمواجهة نانت في السوبر الفرنسي

أعلن كريستوف جاليتيه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان القائمة الرسمية لمواجهة نانت في مباراة السوبر الفرنسي يوم الأحد 31 يوليو.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ونانت على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان غياب المهاجم كيليان مبابي فيما تواجد الأسطورة ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بالرغم من التكهنات الكبيرة حول احتمالية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويدخل باريس سان جيرمان لقاء السوبر الفرنسي كونه حامل لبطولة لقب الدوري عن الموسم المنصرم، فيما نجح نانت في التتويج بلقب كأس فرنسا في المباراة النهائية على حساب نيس.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان الرسمية لمواجهة نانت كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما، كيلور نافاس، سيرجيو ريكو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز، بيرنات، بيريرا، ديالو.

خط الوسط: باريديس، دانيلو، جايي، فيراتي، موكيلي، فيتينها، إيمري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار، إيكاردي، سارابيا، كاليمويندو.