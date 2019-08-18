مبابي باق مع سان جيرمان للموسم المقبل

مدن – كشفت التقارير الصحافية الفرنسية ان نجم فريق باريسي سان جيرمان الفرنسي، الشاب القناص كليان مبابي قد حسم قراره بالبقاء مع فريق العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل.

PSG, Bleus, Ballon d’or… cette saison, Kylian Mbappé veut tout gagner ! > https://t.co/MjTmcOWJxA pic.twitter.com/s2dUBLXaQf — Le Parisien (@le_Parisien) August 18, 2019

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية ان مبابي مقتنع بأنه يجب أن يقوم بمحاولة أخيرة من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس قبل التفكير في الانتقال إلى نادٍ يفوز به باستمرار، مثل فريق ريال مدريد الاسباني الذي يحاول مراراً وتكراراً. -(وكالات)