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مبابي باق مع سان جيرمان للموسم المقبل

منذ 59 دقيقة

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مدن – كشفت التقارير الصحافية الفرنسية ان نجم فريق باريسي سان جيرمان الفرنسي، الشاب القناص كليان مبابي قد حسم قراره بالبقاء مع فريق العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية ان مبابي مقتنع بأنه يجب أن يقوم بمحاولة أخيرة من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس قبل التفكير في الانتقال إلى نادٍ يفوز به باستمرار، مثل فريق ريال مدريد الاسباني الذي يحاول مراراً وتكراراً. -(وكالات) 

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