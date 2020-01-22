مبابي: زيدان المثل الأعلى لأي لاعب فرنسي

روما – أكد مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أن أي لاعب فرنسي من جيله يعتبر المدرب الحالي لريال مدريد، زين الدين زيدان مثلا أعلى له، مقرا بأنه يتطلع لمسيرة مثل تلك التي يحظى بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

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🇫🇷 Esclusiva Mbappé: "Mi ispiro a CR7. Verratti è un fenomeno Tutte le notizie 👇https://t.co/QoAurgLF4H pic.twitter.com/g3J6HRyXZh — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) January 22, 2020

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية الأربعاء، قال اللاعب الفرنسي الشاب البالغ من العمر 21 عاما “إذا كنت فرنسيا، فمثلك الأعلى سيكون زيدان بالتأكيد. ثم هناك مثل أعلى آخر هو كريستيانو رونالدو الذي سنحت لي الفرصة للعب أمامه”.

وأضاف بطل العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018، “هناك أيضا عظماء البرازيليين مثل بيليه ورونالدينيو ورونالدو وريكاردو كاكا”.

وقال المهاجم الفرنسي “أريد أن أوجه لمشجعيني رسالة من صبي آمن بحلمه وقدم أقصى ما عنده حيث حاولت التفوق على نفسي وترك بصمة في كرة القدم”.

وأوضح أنه يتطلع في مستقبله ليحظى بمسيرة مشابهة لتلك التي حققها كريستيانو، معتبرا أن “الوقت فات” على السير على خطى الأرجنتيني ليونيل ميسي والبقاء طوال مسيرته في ناد واحد مثل نجم برشلونة.

وأكد “بالنسبة لي فات الوقت لأنعم بمسيرة مثل ميسي، كان ينبغي أن ابقى في موناكو (ناديه السابق). دون التقليل من مكانة ميسي، الآن سيتعين علي أن استمد الإلهام من مسيرة كريستيانو”.

ولم يخف مبابي إعجابه الشديد بالنجم البرتغالي الذي اعتبره اللاعب المناسب لإعادة لقب التشامبيونز ليج ليوفنتوس هذا الموسم.

وقال “يوفنتوس فريق قوي وأثبت ذلك في مباريات النهائي التي خاضها خلال المواسم الأخيرة. كان ينقصه دائما شيئ ما لصناعة الفارق. الآن أصبح لديه هذا بوجود كريستيانو. هو اللاعب الذي يجعلك تفوز بالأشياء الهامة. هذا العام يوفنتوس من المرشحين للفوز لكن هناك أيضا ريال مدريد وبرشلونة وليفربول”.

وعن زملائه بين صفوف نادي العاصمة الفرنسية، أبرز مبابي أن البرازيلي “نيمار لاعب عظيم تجمعني به علاقة جيدة خارج الملعب. لقد واجه موسمين صعبين، لكنه يستعيد أفضل مستوياته. وهذا نبأ جيد لمشجعي باريس سان جيرمان وعشاق كرة القدم”.

وعن الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي انتقل الصيف الماضي لصفوف بي إس جي، قال اللاعب الفرنسي إنه “واحد من أعظم المهاجمين في العالم، لكنه جاء بتواضع وبعزم على مساعدة الفريق. حين يكون في منطقة الجزاء لا يفكر في شيء سوى التسجيل. لقد سجل بالفعل الكثير من الأهداف وأثبت أنه لاعب هام لباريس سان جيرمان”.- (إفي)