مبابي: لن أخدع باريس سان جرمان

باريس – أصبحت مسألة تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جرمان، والذي يستمر حتى 2022، شغل فرنسا الشغل. وقد بدا للاعب غامضا بهذا الشأن في مقابلة مع مجلة (فرانس فوتبول)، إذ قال “علي أن أتخذ القرار الصائب، سيكون ذلك صعبا”.

وصرح اللاعب: “مستقبلي؟ علي أن أتخذ القرار الصائب، سيكون ذلك صعبا ويجب أن تتوافر لي كل الظروف كي أقرر جيدا. إنني في مكان يروق لي، وأشعر أنني على ما يرام. ولكن هل هذا أفضل مكان لي؟ ليس لدي إجابة بعد”.

وتأتي تصريحات اللاعب عقب أسبوع من تأكيد رئيس نادي باريس سان جرمان، ناصر الخليفي، في مقابلة مع صحيفة (ليكيب) بأن مبابي سيبقى في نادي العاصمة الفرنسية ولن يتم بيعه أو الاستغناء عنه “أبدا”.

وقد أكد اللاعب الموهوب صاحب الـ22 ربيعا خلال المقابلة أنه “لن يخدع” باريس سان جيرمان.

وأوضح: “لست مجنونا. أعلم تماما أن مشرع النادي سيختلف على حسب وجودي أو رحيلي. ولكن باريس سان جيرمان يتفهم مطلبي. بلا أدنى شك، لأنهم يعلمون أنني لن أفعل أي شيء خلف ظهورهم ولن أخدعهم”. – (إفي)