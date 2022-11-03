مبابي وصلاح الاكثر تسجيلاً بعد نهاية دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا

انتهت الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات في ​دوري ابطال اوروبا​ بينما احرج كوبنهاغن نادي بوروسيا دورتموند الالماني بتعادلهما بهدف لكل منهما، ليكون لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ​كيليان مبابي​ الاكثر تهديفاً الى جانب لاعب ليفربول محمد صلاح بسباعية لكل منهما مع تراجع لاعب مانسشتر سيتي ايرلينغ هالاند الى المركز الثالث بخمسة اهداف بعد ان كان مبابي قد سدد 13 مرة على المرمى متفوقاً على لاعب ليفربول محمد صلاح الذي سدد 12 مرة بالتساوي مع لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

بينما كان لاعب نادي السيتي جواو كانسيلو اكثر من اعطى تمريرات حاسمة باربعة تمريرات، الى جانب لاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ولاعب ليفربول ديوغو جوتا.