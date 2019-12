مبابي يتجاهل مصافحة توخيل والأزمة تتفاقم بينهما – (فيديو)

باريس – تزايدت حدة الخلاف بين النجم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومدربه الألماني توماس توخيل، وذلك بعد المشهد الذي حدث بنهاية مباراة الفريق أمام مونبلييه السبت ضمن الجولة 17 من “الليج آ” وحسمها الـ”بي إس جي” بنتيجة (1-3).

وتزايدت الفجوة بين اللاعب الشاب ومدربه خلال الأيام الماضية، وتجلت في مباراة اليوم التي احتضنها ملعب (دو لا موسون) بعد أن قرر توخيل استبدال مبابي، الذي سجل هدف الانتصار الثاني في الدقيقة 76، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء لحساب الكاميروني ماكسيم تشوبو-موتينج، ليغادر النجم الشاب (20 عاما) الملعب غاضبا متجاهلا تبريرات وتحية توخيل.

Not a good look from Kylian Mbappé this afternoon as he appeared to ignore Thomas Tuchel when being substituted off. pic.twitter.com/H1nYqLEn04

— Get French Football News (@GFFN) December 7, 2019