مبابي يتوج بجائزة افضل لاعب في كأس الأبطال الفرنسية

مدن – توج الدولي الفرنسي كيليان ​مبابي​ مهاجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي بجائزة ​افضل لاعب​ في ​كأس الأبطال الفرنسية ​ امام رين.

ونجح مبابي في قيادة النادي الباريسي للتتويج باللقب بتسجيله هدف التعادل للفريق، قبل ان يضيف انخيل دي ماريا هدف الفوز من ركلة حرة، لتنتهي المباراة التي اقيمت في مدينة شينزن بنتيجة 2-1.

ويعد مبابي من أبرز أسلحة الفريق الباريسي مؤخراً، حيث نال جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي الموسم المنصرم.

يذكر ان مهاجم البي إس جي قد حصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم العام الماضي. -(وكالات)