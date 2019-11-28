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مبابي يُبدي أسفه لإصابة ديمبيلي مع برشلونة

منذ ساعتين

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مدريد – أبدى مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أسفه لإصابة مواطنه وصديقه مهاجم برشلونة، عثمان ديمبلي، أمام بروسيا دورتموند الألماني خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة السادسة له في العام 2019 بعدما اضطر لمغادرة ملعب كامب نو باكيا في الدقيقة (26) لتعرضه لإصابة عضلية جديدة، أثارت حزن الجهاز الفني واللاعبين بالفريق الكتالوني.

ونشر مبابي، الذي كان قد ساهم في تعادل فريقه في سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد (2-2) الثلاثاء ليحافظ فريقه على تصدره لمجموعته في التشامبيونزليج، تغريدة على “تويتر” عليها تعبيرات “حزن” تعليقا على إصابة صديقه ومواطنه الذي حصل معه قبل عام على لقب مونديال كأس العالم في روسيا.

وشارك ديمبلي (22 عاما) هذا الموسم في 9 مباريات فقط مع “البلاوجرانا” بسبب الإصابات، وتعد هذه هي الإصابة التاسعة له منذ انضمامه لبرشلونة في صيف العام 2017، وفقا لوسائل إعلام إسبانية. (إفي)

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