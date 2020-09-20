مبابي يُلهم سان جيرمان للفوز على نيس بثلاثية في “الليغ1”

نيس (فرنسا) – حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزا ثانيا تواليا لكن بسهولة هذه المرة على مضيفه نيس 3-0، الاحد في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان سان جرمان استهل موسمه مثخنا بالاصابات، فيروس كورونا المستجد والايقافات، فخسر مباراتين قبل ان يفوز بصعوبة على ميتز ويحقق انتصاره الثاني الاحد على ارض الفريق الجنوبي نيس.

وبدا فريق العاصمة مقنعا امام نيس، حتى في ظل غياب بعض نجومه يتقدمهم البرازيلي نيمار الموقوف بعد احداث مباراة مرسيليا (0-1)، وحمل المهاجم العائد من الاصابة بكورونا كيليان مبابي (21 عاما) ثقلا هجوميا ترجمه قبل نهاية الشوط الاول بركلة جزاء حصل عليها (38). ثم انطلق بسرعة رهيبة قبل الاستراحة ممهدا لهدف ثان سجله الارجنتيني أنخل دي ماريا (45+1).

وكان مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل قد حذر قبل المباراة “لا تنتظروا الكثير منه”، وذلك حماية لبطل العالم العائد بعد غياب والذي لم يشارك في تمارين جماعية حتى يوم الجمعة.

ودفع مدافع نيس الجزائري يوسف عطال ثمن تألق بطل العالم على الممرّ الايسر، وكان مبابي قريبا من تحقيق الثنائية (7 و11 و25 و64 و69) قبل خروجه في الدقيقة 79.

ودقّ البرازيلي ماركينيوس المسمار الاخير في نعش نيس محوّلا كرة رأسية لعبها دي ماريا (66).

وبرز العائد من كورونا ايضا الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بصده عدة كرات (53 و78 و88) من محاولات نيس النادرة في المباراة.

وكان المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي قريبا من التسجيل لكرة كرته ارتدت من القائم (57)، علما بانه لم يسجل منذ 29 شباط/فبراير الماضي.

وبعد اصابة الاسباني خوان برنات والالماني تيلو كيهرر، خرج لاعب الوسط السنغالي ادريسا غي مصابا بكاحله منتصف الشوط الاول. (أ ف ب)