مباحثات أردنية عراقية في عمان

عمان- الغد- بدأت في عمان اليوم اجتماعات أردنية عراقية برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية مها علي ووزير الصناعة والمعادن العراقي السيد منهل عزيز الخباز لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية.

وقد استهلت المباحثات بلقاء ثنائي للوزيرين تم خلاله بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والاتفاقيات الموقعة بينهما.

وحضر اللقاءات الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي والسفير العراقي لدى الأردن السيد حيدر منصور هادي وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتأتي زيارة الوزير العراقي والوفد المرافق للمملكة والاجتماعات الثنائية متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الوزاري إلى بغداد مؤخرا ولبحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

كما تأتي الزيارة لبحث مشاريع التكامل التي يجري العمل عليها في إطار التعاون الثلاثي الاردني العراقي المصري ومنها وضع آليات للتكامل بين الصناعات في قطاعات ذات الاهتمام المشترك وامكانات للتكامل مثل الصناعة الدوائية والمبيدات الحشرية والادوية البيطرية.

واكدت م. علي حرص الأردن على تطوير التعاون الاقتصادي مع العراق في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها بما يخدم مصالح الطرفين.

وقالت الوزيرة:” نسعى الى تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مشاريع استراتيجية تسهم في تعظيم امكانات البلدين وبما يتيح الفرص التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص الأردني والعراقي”.

وثمنت الوزيرة عمق ومتانة العلاقات بين الأردن والعراق والتي ترسخت بفضل رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين.

من جانبه قال الوزير العراقي أن حكومة بلاده مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن وازالة معيقات التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية في العديد من المجالات.

كما تم عقد لقاء للوزيرين مع القطاع الخاص الاردني والعراقي لبحث الفرص المتاحة في مجالات التجارة والتكامل الصناعي والاستثمار بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير وممثلي الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية وحضرها من الجانب العراقي رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من كلا البلدين.

وقال الكباريتي أن الأردن والعراق يمتلكان مقومات تحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات ما يتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة اللقاءات على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص للارتقاء بمجالات التعاون.

وقال الجغبير أن الأردن يرتبط بشراكة اقتصادية منذ سنوات طويلة مع العراق ونأمل أن يتم معالجة الصعوبات التي تحد من التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ما يشجع أيضا على إقامة الاستثمارات.

وسيتخلل الزيارة عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الاردنية العراقية للصناعة يوم غد الأحد لغرض التسريع في اجراءات دراسة الجدوى للمنطقة الاقتصادية المشتركة وهي أحد المشاريع التي تبحث في إطار التعاون الثلاثي.

ويرتبط الأردن والعراق بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصحة والتعليم والتجارة وغيرها.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 448.3 مليون دينار خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من العام الماضي.