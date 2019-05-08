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مباحثات أردنية مصرية عراقية لبحث توسيع التعاون الاقتصادي

منذ ساعة واحدة

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طارق الدعجة

عمان- تشهد العاصمة عمّان يوم غد الخميس، مباحثات أردنية مصرية عراقية لبحث توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاث بما يخدم مصالحهم المشتركة.

وتأتي هذا المباحثات التي ستعقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عقب القمة التي عقدها جلالة الملك مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة نهاية اذار (مارس) الماضي، وتم خلالها التأكيد على أهمية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصل البلدان الثلاث الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة للروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعوب الثلاث.

وقرر القادة تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال هذه القمة، تحت رعايتهم لتنسيق أوجه التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي كما اتفقوا على معاودة الاجتماع في موعد ومكان يتم الاتفاق عليه فيما بينهم.

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