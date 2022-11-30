مباحثات بين “الفوسفات” وشركات اندونيسية لإنشاء مصنع لانتاج سماد الـ NPK في العقبة

بحث رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات مع وفد اندونيسي يمثل عددا من الشركات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع التعدين والصناعات الفوسفاتية اليوم، سبل وآليات تعزيز التعاون وايجاد شراكات بين الجانبين.

وجاءت زيارة الوفد الاندونيسي برئاسة نائب الوزير لشؤون الشركات الحكومية الاندونيسية باهالا نوجروها، لشركة مناجم الفوسفات الاردنية، استكمالا للمباحثات التي تمت في وقت سابق بين الدكتور الذنيبات ووزير الزراعة الاندونيسي شهرول ياسين ليمو، على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للأسمدة الذي عقد في فينا خلال شهر أيار الماضي، واللقاءات المشتركة التي تمت في عمان مؤخرا بين الشركة وعدد من الشركات الاندونيسية.

وأكد الدكتور الذنيبات خلال اللقاء، الذي حضره الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، والسفير الاندونيسي في عمان أدي بادمو سارونو ، حرص شركة الفوسفات الأردنية على تطوير شراكاتها مع الجانب الإندونيسي في مجال الصناعات الفوسفاتية، في اطار سعيها المستمر لإيجاد شراكات فاعلة مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وقال ان المباحثات بين الجانبين تناولت إنشاء مصنع مشترك في مدينة العقبة لانتاج 500 الف طن من سماد “NPK”، بإستخدام المواد الخام اللازمة لذلك من شركة مناجم الفوسفات الاردنية، لتلبية احتياجات السوق الاندونيسي، مبينا ان هذه المشاريع ستسهم في توفير العديد من فرص العمل للأردنيين.

وعرض الدكتور الذنيبات خلال اللقاء، لإنجازات الشركة خلال السنوات القليلة الماضية على صعيد الإنتاج والتصدير، وخططها وبرامجها المستقبلية.

بدوره، قال نوجروها، إن زيارة الوفد الاندونيسي لشركة مناجم

الفوسفات الاردنية، تهدف الى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات الاندونيسية، وخاصة شركة ( PT Pupuk Indonesi )، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وايجاد استثمارات بين الجانبين، وتطوير العلاقات القائمة بينهما، بالإضافة إلى زيادة حجم استيراد الجانب الاندونيسي من خام الفوسفات الأردني.

وأشاد نوجروها بالمستوى المتقدم الذي حققته شركة مناجم الفوسفات الاردنية، واستعداد الشركة لايجاد افاق جديدة من التعاون مع الجانب الاندونيسي في مجال الاسمدة الفوسفاتية.

من جانبه، أوضح المهندس الرواد، ان شركة مناجم الفوسفات الاردنية، وقعت خلال السنوات القليلة الماضية، والعام الحالي، اتفاقيات تعاون وشراكات مع العديد من الشركات العالمية لايجاد مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك، وزيادة كميات تصدير خامات الفوسفات الاردني، مؤكدا أهمية الشراكة مع الجانب الإندونيسي في هذا المجال.

وقال ان هذه الاتفاقيات لها انعكاس ايجابي على السمعة السوقية لشركة مناجم الفوسفات الاردنية، وتسهم في تعزيز حضورها وتنافسيتها في سوق الفوسفات العالمي.

وضم الوفد الاندونيسي ممثلين عن شركات:

“PT Pupuk Indonesi,” “PT.ID FOOD,” “PT PETRO KIMIA GERSIK.”