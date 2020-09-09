مباحثات بين “عمان العربية” والملحقية الثقافية لسلطنة عُمان

عمان -الغد – بحثت جامعة عمان العربية مع الملحقية الثقافية لسلطنة عُمان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي، بما يخدم الطلبة العمانيين وينعكس على مستواهم الأكاديمي.

والتقى القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة الملحق الثقافي لسلطنة عُمان الدكتور اسماعيل بن عبدالله البلوشي بحضور رئيس قسم الشؤون الأكاديمية في الملحقية الدكتور عبدالله عبيدات و مساعدي رئيس الجامعة الدكتور حسام الحمد والسيدة نادية القديمات والقائم بأعمال عميد كلية الأعمال الدكتور خالد بني حمدان وعميد كلية العلوم التربوية والنفسية الدكتورة هيام التاج.

وجرى خلال اللقاء بحث أشكال التعاون المشترك بين الجانبين والتخصصات التي استحدثتها الجامعة مؤخرا كتخصص بكالوريوس الطاقة المتجددة وبكالوريوس الأمن السيبراني وماجستير علم الحاسوب والدبلوم العالي في التربية وبكالوريوس صيانة الطيران.

وأثنى الأستاذ الدكتور خالد الطراونة على الدور التشاركي الذي تلتزم به الملحقية الثقافية لسلطنة عُمان في متابعة شؤون طلبتها، مشيدا بالعلاقات الأردنية العُمانية العميقة جذورها في التاريخ بين البلدين والقيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين.

من جهته أعرب الدكتور البلوشي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الجامعة في انجاح عملية التعليم لطلبتها والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية، وإعداد كوادرمؤهلة ومدربة تلبي متطلبات سوق العمل العربي، مشيدا في الجامعة ورغبة الطلبة العُمانيين بالالتحاق بالتخصصات الإنسانية في القانون والعلوم التربوية والإدارة والآداب، والترجمة وفي الكليات العلمية الهندسة والصيدلة، معربا عن اعجابه بمستوى البرامج الأكاديمية في الجامعة ورغبة الملحقية بالتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والمهنية كافة.