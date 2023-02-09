مباحثات رسمية بين رئيس مجلس النواب ونظيره المصري في القاهرة

أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مباحثات رسمية مع نظيره المصري حنفي جبالي في مقر مجلس النواب المصري في القاهرة، وذلك قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي والذي يبحث في إعداد وثيقة برلمانية حول الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وأكد الصفدي وجبالي أن العلاقات الأردنية المصرية متجذرة والتنسيق بين قيادة كلا البلدين الشقيقين في أعلى مستوياته، حيث يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إدامة التشاور خدمة لقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي الأردني المصري العراقي.

واتفق الصفدي وجبالي على تعزيز أواصر التعاون البرلماني المشترك، وتبادل الخبرات البرلمانية، وأهمية تشكيل لجنة أخوة برلمانية أردنية مصرية، بما يسهم في تنسيق المواقف في المحافل كافة، ويخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما اتفقا على إدامة التنسيق البرلماني الثلاثي الأردني المصري العراقي، بما يسهم في تذليل أي عقبات تواجه مشاريع التكامل المشتركة، خدمة لصالح شعوب الدول الشقيقة الثلاث.