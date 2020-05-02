مباحثات لإعادة التداول في البورصة اعتبارا من 10 الشهر الحالي

عمان – الغد – لازالت مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية كجهات تنفيذية) تجري مباحثات مكثفة مع اللجنة الوزارية لبحث إمكانية عودة التداول في بورصة عمان اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري.

وأكد نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي أن كافة التفاصيل اللازمة لضمان عودة آمنة للتداول يتم حالياً بحثها بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية بما فيها نقابة شركات الخدمات المالية لا سيما التفاصيل المتعلقة بالإجراءات التحفيزية الممكن اعتمادها لدعم قطاع سوق رأس المال إلى جانب تلك الإجراءات الخاصة بالجاهزية الفنية والتشغيلية لدى شركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية البالغ عددها أكثر من 60 شركة علاوة على التأكد من كفاية الإجراءات الاحترازية اللازمة للسلامة العامة لدى كافة الجهات العاملة في السوق.