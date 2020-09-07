مباحثات لتسهيل المشاركة ببارالمبيك طوكيو

عمان – الغد – اجرت الأمين العام للجنة البارالمبية مها البرغوثي مباحثات مع السفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب عبر تطبيق التواصل عن بعد “زووم”، بهدف تذليل العقبات للوفود الأردنية المشاركة ببارالمبيك طوكيو 2021.

وحضر الاجتماع من جانب اللجنة البارالمبية كل من جاسر نويران وداود شحادة ورشا الخياط ومن جانب السفارة الأردنية طلال مصاروة.

وشرحت البرغوثي خلال الاجتماع الية واجندة المعسكرات التدريبية التي ستسبق المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية القادمة بطوكيو 2021.

وبينت البرغوثي ان اللجنة البارالمبية حرصت على إقامة المعسكر للوفد الرياضي الأردني المشارك في الدورة بمدينة نوشيرو التي ستستضيف الوفد الأردني خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

من جانبها أكدت عناب على بذل كافة الجهود لتوفير التجهيزات المطلوبة وأماكن التدريب مع عمدة المدينة والجهات المعنية الأخرى، وأشارت أن السفارة الأردنية ستذلل كفاة العقبات المتعلقة بالمعسكر من حيث الإقامة والتغذية والمواصلات المناسبة إضافة إلى التجهيزات الرياضية وأماكن التدريبات، وستتابع مع اللجنة تحديد مدة المعسكر والمواعيد المتوقعه للوصول إلى المدينة ومغادرتها بعد انتهاء المعسكر للالتحاق بالدورة البارالمبية.

وتطرق الاجتماع إلى معلومات حول إقامة البعثة الأردنية في القرية الأولمبية في طوكيو وأماكن المسابقات والتدريب والبرامج المتعلق بالمشاركة والحجم المتوقع للوفد.

وبينت عناب انها ستتواصل مع سايتو عمدة نوشيرو في مدينة طوكيو الإثنين القادم، وأكدت السفيرة بأنها وكافة العاملين في السفارة سيبذلون قصارى جهودهم لتوفير كافة أسباب النجاح للمشاركة الأردنية بما يضمن تحقيق نتائج مشرفة.

واتفق الجانبان بتزويد معاليها بكافة المعلومات المطلوبة عن الوفد قبل موعد لقائها مع عمدة نوشيرو.

واشادت عناب بتاريخ الأبطال الرياضيين المعوقين الأردنيين الحافل بالإنجازات المتميزة.

ويشارك الأردن ببارالمبيك طوكيو بالعاب رفع الاثقال، كرة الطاولة والعاب القوى، وتكثف اللجنة البارالمبية بأعداد اللاعبين المؤهلين والمتوقع تأهيلهم.