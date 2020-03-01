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مباحثات ملكية بين الأردن والنرويج في عمان غداً

منذ 42 دقيقة
جلالة الملك عبد الله الثاني

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عمان – يجري جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، في عمان غدا الاثنين، مباحثات تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع التعاون بينهما، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويرافق جلالة الملك هارالد الخامس وجلالة الملكة سونيا اللذين وصلا إلى عمان، في زيارة دولة إلى المملكة تعد الأولى إلى الشرق الأوسط، عدد من المسؤولين ووفد اقتصادي.(بترا)

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