مبادئ توجيهية لفتح المدارس وأماكن العمل

آلاء مظهر

عمان- أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإرشادات والمبادئ التوجيهية الاضافية الجديدة بشأن الرفع التدريجي للإغلاق، وإعادة فتح المدارس وأماكن العمل، في وقت تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أربعة ملايين حالة في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، إن هناك 3 أسئلة رئيسة يتعين على الدول طرحها قبل رفع عمليات الإغلاق، هي: “هل الجائحة تحت السيطرة؟، هل نظام الرعاية الصحية قادر على التعامل مع عودة الحالات التي قد تنشأ بعد الاسترخاء في بعض الإجراءات؟، وهل نظام مراقبة الصحة العامة قادر على اكتشاف الحالات وإدارتها وتتبعها وتحديد عودة ظهور الحالات؟”.

وأضاف، تصريح صحفي، أن هذه الأسئلة الثلاثة يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان بالإمكان رفع الإغلاق ببطء أم لا، قائلا إن “رفع الإغلاق أمر معقد وصعب”، لافتا إلى بدء عدة دول رفعا تدريجيا لأوامر الحجر المنزلي والقيود الأخرى الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن “الكثير من هذه البلدان استغلت هذا الوقت لتكثيف قدرتها على اختبار المرضى وتتبعهم وعزلهم ورعايتهم”.

واوضح غبريسوس أن تدابير الإغلاق هذه كان لها تأثير ضار على حياة العديد من الناس، مشيرا إلى أن “رفع الإغلاق ببطء وثبات هو أمر أساسي لتحفيز الاقتصادات والمراقبة اليقظة للفيروس حتى يمكن تنفيذ تدابير المكافحة بسرعة إذا تجدد ارتفاع في حالات الإصابة”.

وبين إن الدراسات المصلية المبكرة تشير إلى أن نسبة منخفضة من السكان لديهم أجسام مضادة لكوفيد-19، مما يعني أن معظم السكان ما يزالون عرضة للفيروس، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع الحكومات لضمان بقاء تدابير الصحة العامة الرئيسة في مكانها للتعامل مع التحدي المتمثل في رفع حالات الإغلاق.

واشار غبريسوس الى أن الحزمة الشاملة من التدابير هي مجموعة أدوات أكثر فاعلية لمجابهة الفيروس إلى حين توافر اللقاحات.