مبادرات التحول الرقمي تكلف المؤسسات قرابة 3.5 مليون دولار



دبي- أفادت “ميولسوفت” -الشركة المزودة للمنصة الأولى عالميا للتكامل وواجهات تطبيقات البرمجة API- أن تحديات عمليات التكامل هذه ما تزال تمثل عقبة كبيرة أمام مبادرات التحول الرقمي.

وكان تقرير مستوى أداء الاتصال للعام 2021 من “ميولسوفت” قد أظهر أن فرق تقنية المعلومات ما تزال تقضي أكثر من ثلث أوقات عملها في مشاريع التكامل، وأن متوسط كلفة عمليات تخصيص الدمج تصل لدى كبرى الشركات إلى قرابة 3.5 مليون دولار من ساعات العمل سنويا. ومع تسارع وتيرة مبادرات التحول الرقمي، تبرز أهمية التكامل كعامل حاسم في تحديد سرعة ونجاح إتمام عمليات التحول الرقمي هذه في مختلف قطاعات الصناعات.

وقال برنت هايوارد، الرئيس التنفيذي لدى “ميولسوفت”: “على الرغم من أن معظم المؤسسات تضع مبادرات التحول الرقمي على رأس أولويتها، سواء كان ذلك من خلال إطلاق منصات التجارة الرقمية أو تعزيز إنتاجية فرق العمل لديها، فإن الدراسة تظهر استمرار حفظ البيانات بصورة مستقلة ما يجعل منها حجر عثرة تعيق قدراتها على تنفيذ هذه المبادرات الرئيسية. في المقابل، فإن الشركات التي تنجح في تمكين فرق الأعمال تقنية المعلومات لديها من دمج التطبيقات البيانات بسهولة أكبر تطلق العنان للاستفادة من هذه الإمكانيات لدفع الابتكارات على أوسع نطاق واكتساب أفضلية تنافسية”.

يرغب العملاء والعاملون على حد سواء بتجربة رقمية سلسلة، ويتوقعون من الشركات أن تمتلك القدرة على توفير هذه التجربة في أسرع وقت.

مبادرات جديدة لتمكين النجاح من أي مكان: كان إتمام ترحيل التطبيقات إلى حوسبة السحاب (51 %)، وتمكين العمل عن بعد (48 %)، وأتمتة العمليات التجارية (47 %) من بين أبرز المبادرات التي سوف تحظى بتركيز الشركات خلال العام 2021.

عندما يزيد الطلب عن العرض: تنتظر المؤسسات من تقنية المعلومات إتمام مزيد من المشاريع خلال العام 2021 بما يمثل زيادة تعادل 30 %