عمان – شهدت بعض المدارس الحكومية في المملكة، اليوم الثلاثاء، مبادرات لبعض المعلمين والمعلمات لاعطاء دروس لطلبة المرحلة الثانوية “التوجيهي”، في ظل استمرار الإضراب بالمدارس الحكومية للاسبوع الثاني، وعدم التوصل لحل يضع حدا لهذه الأزمة.

واستقبلت مدرسة سكينة الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان اليوم، طالبات التوجيهي في الفرعين الأدبي والعلمي، لإعطاء دروس للطالبات في مباحث اللغة العربية تخصص، ومهارات، والجغرافيا والعلوم الإسلامية، فيما امتنعت معلمات في المدرسة عن إعطاء الدروس لبقية المباحث التزاما بقرار النقابة، بحسب طالبات في المدرسة.

وعلمت وكالة الأنباء الأردنية أن أعدادا كبيرة من الطالبات انتظمن في الحصص اليوم في المدرسة التي تضم 7 شعب للفرع الأدبي و 4 شعب للفرع العلمي بواقع 35 إلى 45 طالبة في الشعبة الواحدة.

وفي لواء القويسمة، اعلنت مديرة روضة ومدرسة البراء بن مالك الأساسية الخاصة، عن استعدادها لاستقبال طلبة المدارس الحكومية في مناطق جاوا وخريبة السوق واليادودة والجويدة وتدريسهم لحين استئناف العملية الدراسية في المدارس الحكومية.

وجاء في كتاب مديرة المدرسة ايمان العطي لوزارة التربية والتعليم أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أهمية الطالب وحقه في التعليم، وعملا برسالة المعلم النبيلة والمقدسة.(بترا)