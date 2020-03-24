مبادرات لشركات الريادة والإبداع في محاربة كورونا

عمان- تقوم شركات جمعية الريادة والإبداع الاردنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في البحث عن حلول جوهرية لقطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة، في أوقات قياسية لتقليل تبعات الأزمة على هذه القطاعات وتحقيق أهدافها، وضمان استدامتها تطبيقا لقرارات الحكومة في مواجهة ازمة كورونا.

واشارت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، الى أن مبادرات شركاتها شملت تطوير منصة “درسك “من قبل شركة وموقع “موضوع”، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

واضافت، ان هذه المنصة التي تعنى بتمكين عملية التعليم عن بُعد، تم تطويرها خلال أسبوع واحد فقط، لتُضاهي كُبريات المنصات التعليمية عن بُعد في العالم، لافتة الى ان شركات الجمعية قامت بتشغيل أول خط ساخن طبي في المنطقة وتتيح التبرع لدعم وزارة الصحة الأردنية.

وقال المدير التنفيذي لشركة وموقع “موضوع” رامي القواسمي، انه منذ اليوم الاول لبدء أزمة كورونا في الأردن، تم تشكيل خلية مكونة من أكثر من 100 شخص من فريق “موضوع” ما بين مبرمجي ومطوري محتوى ومصممين، يعملون على مدار الساعة مع الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدلله الثاني، في توفير منصة متطورة لتمكين التعليم عن بعد بأسرع وقت.

من جانبه، اكد المدير التنفيذي لشركة أبواب، حمدي الطباع ان “منصة أبواب للمحتوى التعليمي” عملت على تزويد منصة “درسك ” بدروس وحصص مرئية صفية للصفوف من التاسع وحتى التوجيهي، بأسلوب سهل وسلس وعبر الفيديو.

واضاف، ان “أبواب” عملت على مدار الـ24 ساعة الاسبوع الماضي، بالتعاون مع معلمين ووزارة التربية والتعليم على تصوير دروس وحصص صفية لعدة مناهج لتوفير هذا المحتوى. من جهته، افاد المدير التنفيذي لشركة الطبي، جليل اللبدي، بانه تم انشاء وتشغيل خط ساخن تابع لوزارة الصحة “111” للإجابة عن الاستفسارات الصحية المتعلقة بكورونا خلال اقل من اسبوعه ، وبالتعاون مع وزارة الصحة، وبدعم من شركة الحكمة للأدوية. واوضح المدير التنفيذي لشركة مدفوعاتكم ناصر صالح، ان الشركة المشغلة لخدمة إي فواتيركم، قامت بتفعيل خاصية التبرع لوزارة الصحة الأردنية خلال أقل من 24 ساعة وذلك لدعمها في جهودها في مكافحة فيروس كورونا.

من جهته بين رئيس جمعية الريادة والإبداع محمد الشاكر، أن المبادرات الجوهرية لشركات الجمعية خلال الأسبوعين الماضيين والتعاون الوثيق مع الحكومة، جاءت لحل أزمات حقيقة لقطاعات حيوية توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا.-(بترا)