مبادرات ولي العهد.. شغف في دعم الشباب وفرص حقيقية لإشراكهم بالتنمية

زايد الدخيل

عمان – تعكس مبادرات ولي العهد سمو الأمیر الحسین بن عبدالله الثاني، شغف سموه ومتابعته لخطط تمكین الشباب ومنحهم الفرصة الحقیقیة للمشاركة في التغيير، إیمانا منه بأن الشباب هم أهم عناصر الثروة البشریة، والركیزة الأساس لمسیرة التنمیة، والدافع الأكبر، الذي تعول علیه الدول في تجاوز التحدیات والعقبات.

وعلى مدى الأعوام الماضية، اطلق الأمير الحسين العديد من المبادرات الانسانية التي توكد حرصه على الوقوف إلى جانب أبناء شعبه من اجل بناء المواطن الأردني المتسلح بالعلم والوعي والمعرفة وبما يعزز مسیرة التنمیة.

وتعددت مبادرات سموه لتمتد على مساحة الوطن وتشمل جميع محافظاته ومناطقه، بموازاة إطلاق عدد من المنصات التفاعلية التي تهدف الى خلق جو تفاعلي يتيح المجال أمام الشباب المنضمين إلى مبادرات مؤسسة ولي العهد، لعرض تجاربهم وأفكارهم الإبداعيّة في مجالات الابتكار والريادة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا وتأهيلهم لدخول سوق العمل بطرق ومهارات غير تقليديّة.

وتستند مبادرات سموه الى التزامه ببناء مستقبل مشرق للشباب الأردني، وإلهامهم وتوجيههم للمشاركة في خدمة وتطوير مجتمعاتهم، وتولّي مسؤولية القيادة، وتحفيزهم نحو الابتكار والريادة وتوجيههم للعمل التقني والمهني، وهو امر تعزز مع تأسيس مؤسسة ولي العهد بقانون خاص التي شملت مبادراتها جميع محافظات المملكة، إيمانا من سموّه بأن الشباب الأردني قادر على تحقيق أعظم الإنجازات إذا تم تسليحه بالمهارات والوسائل اللازمة.

وجاءت مبادرة ( ض)، إيمانا من سموّه بضرورة الحفاظ على مكانة وألق اللغة العربيّة وتهدف محاورها الى الحفاظ على مكانة وألق اللغة العربيّة، وتطوير تقنيات لتمكين اللغة العربيّة رقميّاً وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت، وإعداد سفراء للغة العربية، وإنشاء وتعزيز منصّات للتواصل باللغة العربية واستخدامها في كافّة مجالات الحياة العملية والعلمية والتكنولوجية.

وفي قطاع البرمجة وتقنياتها، اطلق سموه مبادرة مليون مبرمج أردني، والتي تهدف إلى تدريب مليون شاب أردني على البرمجة وتقنياتها من خلال دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت، ويتم من خلالها منح شهادات دولية معتمدة تؤهل الشباب لدخول سوق العمل في هذا المجال، وتعكس إيمان سموّه بمحوريّة دور الشباب في صناعة المستقبل وان لغة البرمجة هي لغة المستقبل، كما تعكس رؤية سموه بضرورة تعزيز قدرات الشباب الأردني بطرق عصريّة، وتأهيلهم لدخول سوق العمل بطرق ومهارات غير تقليديّة.

اما جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، والهادفة إلى تشجيع الطلبة على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، فستساهم في تطوير خدمات سهلة ومبسطة ضمن قطاعات حكومية محددة، اذ تم تخصيص 100 الف دينار كقيمة للجائزة، التي تستهدف أكثر من 300 ألف طالب جامعي.

وتستهدف المبادرة شباب الجامعات للمشاركة في هذه الجائزة، ما يعكس رعاية واهتمام سموه لتطوير قدرات الشباب، وتحسين وتطوير الخدمات الحكوميّة، اضافة الى تحفيز الشباب تأكيدا على أنهم يمتلكون القدرة على التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم، وتحسين أوضاعهم خاصة الماليّة.

اما جامعة الحسين التقنية، فقد خلقت نموذجا تعليم رياديا في تخصصات الهندسة التقنية، اذ تهدف إلى تقديم تعليم يعزز المهارات الأساسية والتخصصات الحيوية المطلوبة لسوق العمل، وتعد داعماً حقيقياً للتعليم المبني على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “STEM Education”.

أما مبادرة (حقق) فتهدف الى إبراز قدرات الشباب وإعطائهم الفرصة ليصبحوا قادة ولهم دور فاعل في مجتمعهم، اضافة إلى تخريج قادة يتحلّون بالانفتاح العقليّ والثقة بالنفس، وقادرين على بناء المستقبل بكل عزم، اذ يوجد في المبادرة مجالس شبابيّة منتخبة على مستوى المحافظات والأقاليم لتنفيذ أعمال تطوّعيّة على مدار العام.

ويعد مصنع الأفكار، مختبر تصنيع رقميا يضم عددا من الآلات مثل الطابعات ثلاثيّة الأبعاد، وبمثابة الحاضنة لمن يرغبون بتطوير أفكارهم وإبداعاتهم إلى منتجات يمكنهم من خلالها تسجيل براءات اختراع ذات جدوى اقتصاديّة.

وجاء إطلاق المصنع، بهدف خلق مركز مثاليّ للمبدعين المحليين والدوليين، ولدعم الشباب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، واصبح اليوم حاضنة تضم الراغبين بتطوير أفكارهم وإبداعاتهم، ومظلّة متكاملة تجمع الباحثين والدارسين والمخترعين باعتباره احد روافد منظومة الابتكار في الأردن.

فيما توفر مبادرة (قصي) ، والتي جاءت لتخليد ذكرى اللاعب قصي الخوالدة، الذي فقد حياته أثناء إحدى المباريات، فرصة للشباب للتأهل في مجال العلاج الطبي الرياضي، ورفع جاهزية المعالجين والطواقم الطبيّة في مجال تقديم الإسعافات الأولية للرياضيّين داخل الملعب وخارجه ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الجاهزية والقدرة التنافسية لصناعة الرياضة في الأردن، وضمان وجود أماكن ومرافق آمنة للرياضيين الموهوبين، ورفد قطاع الرياضة بطواقم طبية ومعالجين.

ومنذ انطلاقها العام 2014 ، بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 162 معالجا رياضيا، وتم تخريج خمسة أفواج، وأنقذ خريحو المبادرة حياة 4 رياضيين في الملاعب.

وفي العام 2014، اطلق سموه مبادرة (سمع بلا حدود)، والتي تهدف لتقديم الدعم لإعادة تأهيل فاقدي السمع في المملكة، وتهتم بزراعة أجهزة القواقع لمحتاجيها، وتوفير الدعم الطبي وإعادة التأهيل للأطفال وإرشاد أسرهم لكيفية التعامل مع أبنائهم فاقدي السمع، ونشر الوعي بأسباب انتشار التحديّات السمعيّة وكيفية الوقاية منها.

وبلغ عدد المستفيدين من عمليات زراعة أجهزة القوقعة 1170 شخصا منذ إطلاق المبادرة.

اما منصّة (نوى) الالكترونية والتي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، فتهدف إلى تعزيز مفاهيم العطاء والخدمة المجتمعية، وتعمل على تشبيك أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص مع المؤسسات غير الربحية لتشجيع العمل الخيري المادي والتطوعي وتنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى جميع أفراد المجتمع.

وتقوم المنصة بربط المتبرعين والمتطوعين مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلكترونياً ضمن إطار واضح لقياس الأثر الاجتماعي، والتركيز على فعل الخير الذي يرتبط بثقافة المجتمع الأردني.

اما ملتقى “فكرتك” الشبابي للابتكار والتكنولوجيا، الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد عام 2017، فتسعى الى خلق جو تفاعلي يتيح للمشاركين عرض أفكارهم الإبداعية، وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والإبداع والريادة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا.

ورسخت رعاية سموه للملتقى الرؤى، التي يتحدث بها، ويركز عليها لتكريس دور الشباب وتمكينهم، وخلق فضاء للحوار بينهم.

وفي مجال خلق قطاعات عمل جديدة للشباب، تم خلق شراكات عمل مع عدد من الجهات الدوليّة من خلال مبادرة صندوق التميز الشبابي مثل: شركة إيرباص العالميّة، المركز الوطني للأبحاث الفضائيّة في فرنسا، الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء (ناسا).

وشهد ولي العهد توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف البحرين المركزي والتي نصت على تعزيز التعاون المشترك من خلال وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في المصرف، ومذكرة التفاهم مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (البحرين فينتك بي) والتي نصت على العمل المشترك لتصميم نموذج عمل ريادي يسعى لتمكين البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في الأردن، ومذكرة التفاهم مع شركة مايكروسوفت العالميّة والتي هدفت إلى تعزيز التعاون في مجال تنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني والتحول الرقمي .