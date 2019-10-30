مبادرة ” الأردن بعيون مصوري عجلون” تروج للمواقع السياحية في إربد

عامر خطاطبة

عجلون– جال صحفيون ومصورون ضمن مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون في محطة خامسة أمس، في عدد من المواقع السياحية والأثرية في محافظة إربد، بهدف ترويج وتسويق تلك الأماكن، ضمن مبادرة تستهدف تعميم فكرة المبادرة على كافة محافظات الوطن.

وشملت جولة الفريق زيارة عدد من المناطق من أبرزها زيارة وسط إربد التراثي ( متحف دار السرايا وبيت عرار الثقافي) وموقع بيت راس الأثري وموقع قويلبة الأثري وموقع الشعلة السياحي (موقع معركة اليرموك)، وموقع ام قيس الأثري وعدد من المواقع الأخرى.

واستهل فريق المبادرة جولته التي جاءت بدعم ورعاية من شركة الأولى للتأمين بلقاء محافظ إربد رضوان العتوم لتقديم تصور عن فكرة المبادرة للتسويق والترويج السياحي، حيث استعرض العتوم خلال اللقاء الذي جرى بمبنى المحافظة الواقع التنموي والاقتصادي والخدمي في محافظة إربد، مؤكدا على دور الشباب في المساهمة في عملية التنمية.

وأشاد العتوم بمبادرة ولي العهد الأمير الحسين وبلقاء سموه مع شباب محافظة إربد المبدع والمتميز، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل للشباب والتوجه نحو التشغيل بدل التوظيف.

وأكد العتوم على أهمية مبادرة عجلون ” الأردن بعيون مصوري عجلون ” التي تهدف لترويج المواقع السياحية والأثرية في محافظات المملكة، لافتا إلى غنى محافظة إربد بهذه المواقع والتي تشكل مناطق جذب.

وقدم الزميل علي القضاة رئيس الفريق شكره وتقديره لمحافظ إربد ولكافة الجهات المعنية الأخرى في محافظة إربد، لدورهم الكبير في تسهيل مهمة فريق المبادرة، مؤكدا أن محافظة إربد من المحافظات الأردنية الغنية بالمواقع السياحية والأثرية، التي تستحق أن تتضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية، لتسويقها وتسليط الضوء عليها لتشجيع الزوار من داخل الأردن وخارجها على زيارتها.

واستعرض منسق المبادرة منذر الزغول طبيعة وواقع المبادرة واهدافها التي انطلقت من اجلها، مشيرا إلى ان المبادرة زارت حتى الآن خمس محافظات وسوف تستكمل جولاتها لباقي المحافظات، لتسليط الضوء على المواقع السياحية والأثرية فيها بهدف الترويج لها وتسويقها.

وقال الزغول إن المبادرة ستركز على أهم المواقع والأماكن السياحية والأثرية في إربد.

وأكد أعضاء فريق مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون، أن المبادرة سوف تزور كافة محافظات المملكة، وسيتم تنظيم واعداد تقارير إخبارية وفيديوهات عن الأماكن التي ستتم زيارتها، إضافة الى نشر فيديوهات مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، لافتين الى أن فريق المبادرة المكون من عدد من الصحفيين والإعلاميين والمصورين والناشطين من أبناء وبنات محافظة عجلون، سيعمل بكل جهد ممكن لخدمة الواقع السياحي في المملكة. وأضافوا أن فريق المبادرة قام خلال السنوات السابقة بتنفيذ عدد كبير من المبادرات، ضمن مبادرة عجلون بعيون مصوريها، وخاصة في مجال استضافة عدد كبير من الإعلاميين والمصورين من محافظات المملكة، والترويج للأماكن السياحية في المحافظة، إضافة الى إقامة عشرات معارض المنتجات الغذائية والشعبية والحرف اليدوية العجلونية.

واشتملت جولة فريق المبادرة التي تمت باشراف مباشر من مدير سياحة محافظة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة، ورافقهم فيها رئيس قسم الشؤون الإدارية، وتحسين خدمات الزوار في مديرية سياحة محافظة إربد جهاد عبابنة على زيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية، من أبرزها متحف دار السرايا وبيت عرار الثقافي ومركز زوار وسط إربد وموقع بيت رأس الأثري وموقع الشعلة وموقع ام قيس الأثري، والمناطق المطلة على بحيرة طبريا وهضبة الجولان، إضافة الى عدد من بلدات محافظة إربد الزراعية في مناطق سحم الكفارات وعدد من المواقع الأخرى. وشارك في جولة فريق المبادرة رئيس مؤسسة إعمار عجلون المحامي علي الفريحات ومدير آثار عجلون محمد الشلبي ومدير ثقافة عجلون سامر الفريحات ومدير سياحة محافظة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة، ومدير آثار إربد عماد عبيدات ومدير آثار عجلون محمد الشلبي، ورئيس قسم آثار بني كنانة موسى ملكاوي ورئيس قسم الشؤون الإدارية وتحسين خدمات الزوار في مديرية سياحة محافظة إربد.