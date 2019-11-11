مبادرة “انسان” ضمن افضل 15 مبادرة في الوطن العربي

الكويت– فازت المبادرة الاردنية “انسان” ضمن افضل 15 مبادرة من اصل 120 مبادرة، ضمن فعاليات الملتقى العربي للمبادرات الشبابية التطوعية والانسانية الذي اقيم السبت الماضي في دولة الكويت، تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد ناصر الجبري بمشاركة 16 دولة عربية.

وقال الشاب مالك جميعان مؤسس المبادرة لــ (بترا)، ان المبادرة تعنى بدعم اليتامى واللاجئين ودمجهم في المجتمعات والحاقهم بالمدارس ليكملوا تعليمهم، مشيرا الى ان عدد المستفيدين من المبادرة وصل ال 2000 شخص خلال الاعوام الماضية. واكد جميعان، ان المبادرة تلقت اهتمامات المجتمع الدولي لمساهمتها في ضمان التعليم لهذه الشريحة.

وتقدم للمشاركة في فعاليات الملتقى الذي يقام على مدار يوم واحد 620 مبادرة، تم قبول 310 منها، في حين تأهلت 120 مبادرة فقط، منها 3 من الاردن، لاختيار 15 للفوز بجوائز الملتقى. (بترا)