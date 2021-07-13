مبادرة تطوعية أردنية تحصد المركز الثالث في مسابقة عالمية

إبراهيم المبيضين

عمّان- في إنجاز جديد للشباب الأردني والمبادرات التطوعية الاردنية حصدت مبادرة وشركة “خذ فرصة للتنمية المستدامة” الأردنية، وبالشراكة مع “جمعية باب الخير للعمل التطوعي” المركز الثالث في مسابقة “بيفول” العالمية المختصة في مضمار العمل التطوعي.

وسجلت هذه المبادرة هذا الإنجاز وذلك من بين 140 مبادرة من 51 دولة في العالم حيث اجتازت المبادرة الأردنية مراحل المسابقة وصولا الى المرحلة النهائية والحصول على المركز الثالث.

وجاء الإعلان عن هذا الفوز على هامش مؤتمر بيفول الدولي الأول للعمل التطوعي، والذي انعقد افتراضيا في التاسع والعاشر من شهر تموز (يوليو) للعام الحالي، حيث اشرف على المرحلة النهائية والنتائج التي كان لتصويت الجمهور نسبة منها لجنة تحكيم ضمت أساتذة العالم من كندا واستراليا ومصر والاردن والسودان والكويت.

و”خذ فرصة” هي شركة أردنية غير ربحية مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة، تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ابتداء من محاولة القضاء على الفقر وصولاً للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأقل حظاً في المجتمع الأردني، وقد حققت هذه المبادرة منذ انطلاقتها قبل اكثر من خمس سنوات العديد من الانجازات منها تخريج 100 طفل من برنامج جودكم على مدار ثلاث مواسم، تقديم 150 ورشة عمل حياتية للأطفال على أيدي مدربين مختصين في الأردن – اختراع وتصميم 20 مشروعا هندسيا من قِبل الأطفال – اجتياز 30 طفلا بتفوق للمستوى الأول من العبقري الصغير – تأسيس الأطفال 20 مشروعا تطوعيا تمكينيا في المناطق الأقل حظاً في الأردن – زيارة 150 جهة حكومية وخاصة والتعرف على طبيعة عملهم وإنجازاتهم في الأردن – تأهيل وتدريب 100 متطوع للعمل على المشاريع التطوعية التمكينية بشكل مؤسسي.

وأما منصة بيفول العالمية هي منصة مستقلة غير مسبوقة تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز أداء المسؤولية المجتمعية، باستخدام وسائل تحفيزية، من خلال توفير آليات الربط بين المتطوع والأطراف الفاعلة، عبر منظومة تقنية حديثة ومبتكرة، بغية ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وتحقيق السلام والتنمية في عموم المجتمعات.

وأصبحت المنصة متاحة لرواد التطوع في الأردن، من خلال الممثل المحلي لمنصة بيفول، جمعية باب الخير للعمل التطوعي والتي تهدف للمساهمة في أنشطة الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال تمكين أصحاب الخبرة والمهارة من المتطوعين من التواصل مع الجهات المعنية للاستفادة من طاقاتهم بمختلف المجالات في سبيل تنمية المجتمع وتعميق مفهوم العمل التطوعي وترسيخه.