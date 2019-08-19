مبادرة جديدة من “المركزية” لتعزيز مفهوم السلامة على الطرقات

عمان- مبادرة جديدة أطلقتها “المركزية للتجارة والمركبات” مؤخراً لتعزيز مفهوم السلامة على الطرقات، من خلال تقديم برامج توعوية لجميع المعنيين بوسائل النقل في “كينغز أكاديمي”.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مسؤولية الشركة الاجتماعية ضمن محور السلامة على الطرق، والذي تسعى من خلاله إلى جعل الطرقات مكاناً أكثر أماناً لأفراد المجتمع كافة.

اشتملت المبادرة على إقامة ندوات ومحاضرات تدريبية، إلى جانب إجراء فحوصات ميدانية مجانية لحافلات المدرسة على أيدي نخبة من المهندسين والفنيين المختصين باستخدام ورش الصيانة المتنقلة، بما يسهم في ضمان سلامة الطلبة، وتعزيز روح المسؤولية والأمان على الطرقات.

وتعد “المركزية” الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” و”لكزس” و”بايك” وشاحنات “هينو” في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها كشركة رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، ولديها خمسة وكلاء منتشرين في المملكة. وتهدف “المركزية” إلى أن تكون شريكاً مدى الحياة للأردنيين، وخاصة الشباب، الذين ينعكس نموهم ونجاحهم إيجابياً على الشركة. وبالتالي، فإن بناء برنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والنهج الاستراتيجي الذي يقوم على المجتمع هو ما يجعل “المركزية” أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.

وأظهرت “المركزية” التزامها الراسخ تجاه دعم المبادئ الأساسية لعلامة “تويوتا”، والتي تشمل القيمة مقابل المال والسلامة والجودة والابتكار والمسؤولية البيئية. وتترجم “المركزية” هذه المبادئ من خلال الخدمات الاستثنائية التي تقدمها، فضلاً عن مجموعة القيم المؤسسية التي تلتزم بها. ومن خلال تشكيلة الموديلات الواسعة، تلبي “تويوتا” مختلف توقعات العملاء ومتطلباتهم؛ حيث تشكل كل سيارة من سياراتها عاملاً مكملاً لأسلوب حياة العميل، وتعكس ملامح شخصيته الفريدة.