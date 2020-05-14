مبادرة حرير تقيم إفطاراً بالتعاون مع وزارة الصحة ومجموعة فارمسي ون وشركة نستلة

عمان – ضمن مبادراتها الإنسانية والمجتمعية المستمرة على مدار العام، أقامت حرير الريادية للتنمية المجتمعية إفطارها الرمضاني السنوي في مستشفى البشير، بالتعاون مع وزارة الصحة ومجموعة فارمسي ون، التي مثلتها نائب رئيس المجموعة عريب العارف العريان، وشركة نستلة.

وتضمن الإفطار الرمضاني لحرير القيام بتوزيع الوجبات على بيوت الأطفال المرضى ومرضى السرطان وذويهم في عدة مناطق، حيث قام فريق حرير الريادي والمتطوعون بإيصال الإفطار الرمضاني للأسر المعنية بالتعاون مع الجهات المساندة.

وعبرت حرير عن شكرها لوزارة الصحة وكوادرها في مختلف المستشفيات، ولمجموعة فارمسي ون وشركة نستلة ووسائل الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لدورهم في تسهيل مهمة مؤسسة حرير لأداء واجبها الإنساني والمجتمعي في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي ضرب العالم أجمع.

يذكر أن حرير الريادية للتنمية المجتمعية تتواصل بعطائها في كل الظروف من أجل إسعاد مجتمع الطفولة ومحاربة الصعوبات التي تواجهه.

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