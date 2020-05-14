مبادرة حرير تقيم إفطار بالتعاون مع وزارة الصحة ومجموعة فارمسي ون

ضمن مبادراتها الإنسانية والمجتمعية المستمرة على مدار العام اقامت منظمة حرير الريادية للتنمية المجتمعية افطارها الرمضاني السنوي بالتعاون مع وزارة الصحة وصيدلية فارمسي ون التي مثلتها السيدة عريب العارف العريان وشركة نستلة وتضمن الإفطار الرمضاني لحرير في مستشفى البشير القيام بتوزيع الوجبات على بيوت الأطفال المرضى ومرضى السرطان وذويهم في محافظة الزرقاء وعدة مناطق أخرى وقام فريق حرير الريادي والمتطوعون بايصال الإفطار الرمضاني للأسر المعنية بالتعاون مع الجهات المساندة

وتشكر حرير وزارة الصحة ومدير إدارة مستشفيات البشير

الدكتور محمود زريقات و الدكتور محمود مدير مستشفى الاطفال والنسائية والتوليد..

وشكر الخاص المبذول من صيدلية فارمسي ون التي كان لها اثرآ كبيرآ في دعم افطار حرير الرمضاني وشركة نستلة ووسائل الصحافة والاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لدورهم في تسهيل مهمة منظمة حرير الريادية الطفولية والإنسانية لاداء واجبها الإنساني والمجتمعي في هذه الأوقات التي يمر بها اردننا الحبيب ونحن نواجه فايروس كورونا أملا في تحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي ولنكون سوية ويدا بيد للوصول إلى افضل النتائج والتغلب على هذا الوباء والبلاء الذي حل بالعالم اجمع ويذكر ان منظمة حرير الريادية للتنمية المجتمعية تتواصل بعطائها في كل الظروف من أجل اسعاد المجتمع الطفولي ومحاربة الصعوبات التي تواجهه