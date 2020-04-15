مبادرة شبابية تطور تطبيقاً إلكترونياً لمواجهة انتشار كورونا

عمان – الغد – قام مجموعة من شباب موقع وتطبيق Tebcanبتصميم تطبيق الكتروني يعنى بالمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كمبادرة للمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها من خلال التكنولوجيا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي يتبناها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ضمن مشروع مسابقة تحدي الريادة المجتمعية، حيث أوضح مدير الصندوق السيد صائب الحسن أن الصندوق يولي اهتماماً بالأفكارالريادية ودور الشباب كمحرك رئيسي للتطوير والمنبع لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها المجتمعات لاسيما وقت الأزمات.

ويقدم التطبيق والموقع الالكتروني خدمة فحص كورونا المبدئي عن بُعد، من خلال التقييم الذاتي للحالات عبر مُشخصٍ للفيروس، كما ويمكن من خلال التطبيق استخدام تقنية تتبع الإصابات التي يشتبه بها، كما يوفر خدمة الاستشارات المرئية، بالإضافة إلى خاصية متابعة مدى التزام المحجورين.

ويوضح مدير العمليات في Tebcan، المهندس سامر الطراونة، أن المبادرة تهدف إلى تطوير أداة لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا عن بُعد من خلال المُشخص، لإجراء الفحوصات بناء على بيانات يوفرها التطبيق، ما يسهم في استخدام شرائح الفحص بشكل فعّال وغير عشوائي.

ويضيف الطراونة أن التطبيق يقوم بجمع المعلومات الديمغرافية، والموقع الجغرافي للمريض، وتحليلها لتشكيل خارطة حرارية تساعد فرق التقصي الوبائي على كشف الحالات المشتبه بها، كذلك رصد المناطق الساخنة في احتضان الوباء بناءً على المعلومات التي يجمعها التطبيق، ما يؤدي إلى تتبع المصابين والمخالطين بشكل دقيق وسريع.

وأشار أن خاصية المُشخص ستمكن المرضى الذين يعانون من أعراض الوباء من حجز مواعيد مع أطباء الاختصاص من خلال الاستشارة المرئية، وهذه الآلية تساعد في تسهيل عملية إجراء الحجر المنزلي قدر الإمكان، ومتابعة الحالات عن بُعد، بدلاً من تنقلها، وتوفر إمكانية طلب الفحوصات منزليا، والحصول على الوصفات الطبية إلكترونياً وإيصالها، كون أن التطبيق مرتبط مع سلسلة من المختبرات والصيدليات في المملكة.

ولفت أن خاصية الخرائط الحرارية ستساعد الجهات المختصة في فهم آلية انتشار المرض، وستسمح لمستخدمي التطبيق التعرف على المناطق التي تم فيها الإبلاغ عن أعراض أو إصابات لتجنب العدوى، بالإضافة إلى ميزة مراقبة الأشخاص في الحجر، والاتصال معهم عبر التطبيق، بشكل آمن يضمن عدم الانتشار.

يُذكر أن الصندوق أطلق مشروع تحدي الريادة المجتمعية بهدف اكتشاف الطاقات الشبابية التي تعنل على معالجة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في المملكة بطرق مبتكرة.

ويعمل موقع Tebcan الذي أطلق عام 2017، على تقديم الرعاية الطبية من خلال شبكة واسعة من الأطباء في الأردن والمنطقة، يجمع بين المرضى والأطباء، والمستشفيات، ومراكز الأشعة، والصيدليات، وكذلك شركات التأمين.