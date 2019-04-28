مبادرة في السلط للحفاظ على اللغة العربية

السلط- تضمنت فعاليات مبادرة “ض” التي اقيمت امس في السلط على عرض مسرحية عن اهمية اللغة العربية ودورها في تنشئة جيل مثقف، وانجازات العديد من طلاب الجامعات والمدارس في المجال الثقافي من تأليف الكتب والروايات والقصص الأدبية والشعرية.

كما تم اقامة مسابقة ثقافية بين المشاركين وافتتاح معرض للكتاب وتكريم المشاركين في المبادرة والطلاب والطالبات المبدعين والشباب المتطوعين.

ومبادرة “ض” اطلقها اخيرا ولي العهد سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني بهدف الحفاظ على مكانة وألق اللغة العربية والعمل على تطوير تقنيات تمكينها رقميا وإثراء المحتوى العربي على الإنترنتونفذت الفعاليات بالتعاون مع فريق شباب قدوة وطن ومنتدى الطفل العربي.

وتحدث رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان خلال الفعالية عن التاريخ العربي ومكانة اللغة العربية بين اللغات الأجنبية وما تحمله من قيمة وارث عربي وديني، حيث خص الله بها لغة القرآن الكريم، مشيدا بالشباب المنظمين لفعاليات اطلاق هذه المبادرة التي تحمل في مضمونها الكثير.

وقال مدير ثقافة البلقاء جلال أبوطالب، إن إطلاق مثل هذه المبادرات التي تهتم بالثقافة هي دليل على إنشاء جيل من الشباب المثقف بتاريخه ولغته العربية، مشيرا الى دور مديريات الثقافة في تزويد المكتبات والمعارض بالكتب العربية والتاريخية.

واشاد فريق شباب قدوة وطن، بدور الجهات الحكومية الداعمة للشباب في مدينة السلط، ممثلة ببلدية السلط ومديرية ثقافة محافظة البلقاء، شاكرين دعمهم وتعاونهم مع القطاع الشبابي في إنجاح المبادرات التي تهتم بالثقافة ودور الشباب في خدمة المجتمع المحلي على كافة الأصعدة.

(بترا)