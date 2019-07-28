“مبادرة قصي” تختتم الدورة السادسة لإعداد المعالجين الرياضيين

عمان – الغد – اختتمت الدورة السادسة لإعداد المعالجين الرياضيين الجددي السبت التي عقدتها مبادرة قصي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية.

وشارك في هذه الدورة 37 متدرب ومتدربة وقد تناولت المحاور الأساسية المتعلقة بسلامة اللاعبين والاجراءات اللازمة عند حدوث أي إصابة في الملاعب سواء أكانت من الإصابات المهددة بالحياة أو إصابات الجهاز الهيكلي.

وقد حاضر في هذه الدورة – التي استمرت لمدة 7 أيام – كل من الدكتور ديفيد كار وإيفا فرانك من الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير ذكره أن مبادرة قصي التابعة لمؤسسة ولي العهد جاءت تخليداً لذكرى اللاعب قصي الخوالدة وتهدف إلى رفع جاهزية المعالجين والطواقم الطبيّة الرياضيّة في مجال تقديم الإسعافات الأولية السليمة للرياضيّين داخل الملعب وخارجه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛ وبما ينعكس إيجاباً على أداء الرياضيين الأردنيين وإحراز المزيد من الإنجازات الرياضيّة للأردن محلياً وعربياً وعالمياً.