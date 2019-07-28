الرياضةرياضة محلية

“مبادرة قصي” تختتم الدورة السادسة لإعداد المعالجين الرياضيين

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – اختتمت  الدورة السادسة لإعداد المعالجين الرياضيين الجددي السبت التي عقدتها مبادرة قصي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية.

وشارك في هذه الدورة 37 متدرب ومتدربة وقد تناولت المحاور الأساسية المتعلقة بسلامة اللاعبين والاجراءات اللازمة عند حدوث أي إصابة في الملاعب سواء أكانت من الإصابات المهددة بالحياة أو إصابات الجهاز الهيكلي.

وقد حاضر في هذه الدورة – التي استمرت لمدة 7 أيام – كل من الدكتور ديفيد كار وإيفا فرانك من الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير ذكره أن مبادرة قصي التابعة لمؤسسة ولي العهد جاءت تخليداً لذكرى اللاعب قصي الخوالدة وتهدف إلى رفع جاهزية المعالجين والطواقم الطبيّة الرياضيّة في مجال تقديم الإسعافات الأولية السليمة للرياضيّين داخل الملعب وخارجه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛ وبما ينعكس إيجاباً على أداء الرياضيين الأردنيين وإحراز المزيد من الإنجازات الرياضيّة للأردن محلياً وعربياً وعالمياً.

مقالات ذات صلة

ريال مدريد يوقف صفقة انتقال بايل إلى الصين

منذ 7 دقائق

كلوب: على الجميع دفع الفواتير

منذ 28 دقيقة

أرسنال ونابولي يتنافسان على خدمات العاجي بيبي

منذ 56 دقيقة

نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جرمان قبل بداية الدوري

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock