“مبادرة قصي” تعقد دورة عبر تقنية الاتصال المرئي

عمان – الغد – عقدت مبادرة قصي، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، ثاني دورات التعليم المستمر لهذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشارك في الدورة التي قدمتها عضو اللجنة العلمية لمبادرة قصي الاستاذة الدكتورة عالية الغويري، 22 معالجا رياضيا، وناقشت موضوعا مهما جدا وهو الارتجاج الدماغي، وتميزت بمشاركة إيجابية فعالة من قبل المعالجين.

ويأتي تنفيذ الدورة بهذا الشكل تماشيا مع الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لمبدأ التباعد الاجتماعي، حيث ستستمر المبادرة في تنفيذ دوراتها عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة القادمة في ظل الظروف الراهنة.