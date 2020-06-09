آخر الأخبار الرياضةالرياضة

“مبادرة قصي” تعقد دورة عبر تقنية الاتصال المرئي

منذ ساعتين
عدد من المشاركين في الدورة التدريبية عن بعد - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – عقدت مبادرة قصي، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، ثاني دورات التعليم المستمر لهذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشارك في الدورة التي قدمتها عضو اللجنة العلمية لمبادرة قصي الاستاذة الدكتورة عالية الغويري، 22 معالجا رياضيا، وناقشت موضوعا مهما جدا وهو الارتجاج الدماغي، وتميزت بمشاركة إيجابية فعالة من قبل المعالجين.
ويأتي تنفيذ الدورة بهذا الشكل تماشيا مع الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لمبدأ التباعد الاجتماعي، حيث ستستمر المبادرة في تنفيذ دوراتها عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة القادمة في ظل الظروف الراهنة.

مقالات ذات صلة

نظام الاتحادات الرياضية يدخل مراحله النهائية.. وديوان التشريع يطرحه للمناقشة

منذ ساعتين

أندية المحترفين.. عاجزة و”نائحة” قبل “الجائحة”

منذ ساعتين

عودة حذرة لنجوم “الليغا” بعد إجازة “كورونا” القسرية

منذ ساعتين

منتخب التايكواندو ينهي فحوصات كورونا ويعود للتدريبات الأسبوع المقبل

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock