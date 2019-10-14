رياضة محلية

“مبادرة قصي” تنظم دورة انعاش القلب والاسعافات الأولية

منذ 25 دقيقة
عدد من المشاركين في الدورة التي نظمتها "مبادرة قصي" - (من المصدر)

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عمان – الغد – عقدت مبادرة قصي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، يوم السبت الماضي، “دورة انعاش القلب والاسعافات الأولية “الأخيرة لهذا العام، بمشاركة متدربين من اتحاد المصارعة واتحاد الجوجيتسو وعدد من موظفي اللجنة الأولمبية.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي تعنى بهذا الموضوع، وتهدف إلى تزويد مدربي وإداريي المنتخبات الوطنية بالمهارات الأولية والضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة، التي قد تواجه الرياضيين خلال البطولات والتدريبات وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذه الحالات.
وتلقى المشاركون في هذه الدورة تدريبات نظرية وعملية مكثفة، تؤهلهم للتعامل مع الدقائق الأولى في حالة حدوث الإصابة وقبل وصول الدعم الطبي.

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