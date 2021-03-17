مبادرة لخفض عقود مدربي ولاعبي الرمثا.. الحسين يستدعي تراوري والكونغوليان يطلبان التوقيع

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مبادرة لتخفيض عقود مدربي ولاعبي الرمثا

بدأت مبادرة في فريق الرمثا لكرة القدم، تتمثل في إقدام الجهاز الفني واللاعبين، على تخفيض عقودهم في الموسم الكروي الحالي، مساندة لظروف صندوق النادي الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، خاصة في ظل الشكاوى التي قدمت ضده في الفترة الماضية من قبل لاعبين محليين وأجانب.

انطلقت الفكرة من الجهاز الفني بقيادة المدير الفني جمال محمود، الذي اقترح هذه المبادرة، قبل أن يطرحها على لاعبي الفريق.

ووفق المعلومات فإن عددا من لاعبي فريق الرمثا، لم يبدوا ممانعة في قبول هذا المقترح، فيما يزال عدد من اللاعبين يدرسون هذا المقترح قبل الرد النهائي. ولم يتم الحديث عن آلية وقيمة خفض قيمة العقود، بانتظار حسم الموضوع بشكل رسمي، قبل الانتقال للخطوة التالية.

ويعاني فريق الرمثا حاليا من عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب شكاوى 4 محترفين أجانب، كما يعاني من تراكم شكاوى لاعبين محليين حاليين وقدامى، ما فاقم من أزمة النادي المالية.

الحسين إربد يستدعي الغيني تراوري

استدعى فريق الحسين اربد لكرة القدم، المحترف الغيني أبو بكر تراوري، للاحتراف في صفوف فريق الكرة، خلال الموسم الكروي الحالي 2021.

وجاء استدعاء هذا المحترف، عن طريق المدير الفني الروماني تيتا، الذي نسّب بحضور المحترف، للالتحاق بالفريق، تمهيدا للاحتراف في صفوف الفريق. وأكد الحسين اربد أن المحترف الغيني تراوري، يتوقع أن يصل إلى عمان يوم 23 الشهر الحالي، تمهيدا للخضوع لفحص طبي وبدني، قبل التوقيع الرسمي معه، في حال أكد المدرب ذلك.

منتخب الكونغو يستدعي بادو

استدعى منتخب الكونغو لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق الحسين اربد بادو، للالتحاق بالمنتخب يوم 22 الشهر الحالي، لمشاركته في مباريات ودية، ومعسكر تدريبي.

وتلقى الحسين اربد عبر البريد الالكتروني، خطابا لالتحاق اللاعب المحترف، الذي سبق وأن وصل إلى عمان الخميس الماضي، للاحتراف في صفوف “الأصفر”.

وينتظر أن يسمح النادي لمحترفه الكونغولي بالمغادرة للالتحاق بمنتخب بلاده قبل العودة للالتحاق بالفريق استعدادا لدوري المحترفين الذي ينطلق يوم 8 نيسان (ابريل) المقبل.

محترفا الحسين يطلبان توقيعيهما رسميا قبل التدريب

فضل المحترفان الكونغوليان في الحسين اربد، عدم المشاركة في تدريبات الفريق التي جرت أخيرا، مشترطين التوقيع رسميا، قبل الانخراط في التمارين الجماعية.

ولم يشارك المحترفان في تدريبات الفريق الأخيرة، كما لم يشاركا في المباراة الودية أمام الرمثا، على أمل التوقيع قريبا.

ويحاول النادي اقناع المحترفين بالمشاركة في التدريبات، على أن يجري التوقيع الرسمي منتصف الأسبوع المقبل.

ووفق المعلومات، فإن الحسين اربد يرغب في مشاهدة المحترفين على أرض الواقع، رغم المؤشرات الايجابية والانطباع الجيد عنهما، كإجراء اعتيادي، وهو ما لم يفضله المحترفان اللذان يأملان بتوقيع رسمي قبل اللعب.

الإنجليزي وليامز يلتحق بتدريبات سحاب

التحق المحترف الانجليزي رايان وليامز يوم أمس، بتدريبات فريق سحاب لكرة القدم، استعدادا للتوقيع على كشوفات النادي، للعب في منافسات دوري المحترفين.

وشارك اللاعب المحترف في تدريب أمس الذي جرى على ملعب النادي، بانتظار التقرير الفني الذي سيقدمه المدرب إسلام ذيابات للإدارة، تمهيدا لحسم إبرام الصفقة رسميا.

وينتظر سحاب أيضا، التحاق محترف برازيلي، يتوقع أن يلتحق بالفريق قريبا، تمهيدا للمشاركة في المنافسات المقبلة.

ويأمل فريق سحاب رغم شح الامكانات المادية، بناء فريق قادر على تحقيق نتائج جيدة في الموسم الجديد، وتجنب الدخول في حسبة الهبوط، كما حصل معه في الموسم الماضي.

مدربون يأملون من الاتحاد

إلغاء رسوم الشكاوى

تمنى عدد من المدربين المحليين، على اتحاد كرة القدم، الغاء رسوم تقديم شكوى، والتي تبلغ 400 دينار، معتبرين أن هذا المبلغ يعتبر مبلغا كبيرا، لا يتناسب مع دخل العديد من المدربين.

ولفت مدربون في تصريح لـ”الغد”، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رفع رسوم الشكوى عن المدربين في الفترة الماضية، بسبب ظروف جائحة كورونا، مطالبين الاتحاد بالسير على نهج الاتحاد الدولي.

وإشار أحد المدربين، إلى أن الاتحاد سبق وأن الغى الرسوم عن شكاوى اللاعبين، متمنيا أن ينسحب ذلك على المدربين الذين لا يستطيع عدد منهم تقديم شكوى بسبب الرسوم.

مدرب الرمثا يطلب التمسك بجميع اللاعبين

طلب المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم جمال محمود رسميا من إدارة النادي، العمل على التمسك بجميع اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، رافضا فكرة الاستغناء عن أي لاعب.

ورفع المدرب خطابا رسميا للادارة، يطلب فيه الموافقة على طلبه، بانتظار الرد من النادي الذي كان يفكر في المرحلة الماضية، بتخفيض عقود لاعبين، أو اعارة أو بيع عدد منهم لتخفيض النفقات.

إلى ذلك، اقترح محمود على الإدارة، العمل على إنشاء صالة رياضية خاصة بنادي الرمثا، لما لها من أهمية في الجوانب الفنية والبدنية والمالية.

وعرض المدرب على الادارة دراسة إنشاء صالة رياضية خاصة بالرمثا، بحيث تشهد مراحل التدريب والاعداد، وتكون مكانا لتدريبات اللاعبين في المواسم المقبلة.

ولفت المدرب إلى أن انشاء صالة رياضية، يوفر مستقبلا الكثير من المبالغ المالية، التي تدفع لصالات اللياقة المنتشرة، والتي يستخدمها اللاعبون مقابل مبالغ مالية.

تعديل موعد دوري الناشئات يثير احتجاجات

كشفت أندية مشاركة في دوري الناشئات لكرة القدم، أن اتحاد الكرة قام بتعديل مواعيد مباريات الدوري، بحيث اصبحت المباريات تقام عند الساعة العاشرة صباحا، والثانية عشر ظهرا، والثالثة مساء.

واستغرب أهالي لاعبات وإدارات أندية، قرار الاتحاد بتعديل موعد المبارايات، لتقام عند الساعة العاشرة صباحا، وهو الموعد الذي تكون اللاعبات منشغلات فيه بالدراسة عن بعد، كون لاعبات الأندية هن طالبات على مقاعد الدراسة في المدارس.

ولفت أهالي ومسؤولون في الأندية، أن تعديل مواعيد المباريات لتقام عند الساعة العاشرة صباحا، هو قرار غير مدروس نهائيا، وهو يدفع الطالبات للهروب من الحصص المدرسية، للذهاب إلى المباريات، فيما ترفض لاعبات التوجه للمباريات، مفضلات الدراسة على اللعب.

وطالبت أندية بضرورة أن تكون مثل هذه القرارات مدروسة، خاصة وأن مباريات الدوري تقام خلال أيام الدوام الرسمي وليس خلال العطل.

وقال أحد مسؤولي الأندية: تحديد الساعة العاشرة موعدا لمباريات الدوري الرسمية، يربك اللاعبات ويشتت تركيزهن، حيث تتضارب رغبتهن باللعب مع الدراسة، وهو أمر سلبي لا يخدم جميع الأطراف.

اتحاد الكرة يكشف عن اللائحة التأديبية

كشف اتحاد كرة القدم، عن اللائحة التأديبية لموسم 2021، التي بدأ العمل بها اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.

وخاطب اتحاد الكرة جميع الاندية من محترفين وأولى وثانية وثالثة والأندية النسوية والأكاديميات، لإطلاعهم على بنود اللائحة.

وأرسل اتحاد الكرة اللائحة التأديبية للموسم الحالي إلى جميع الأندية، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للاتحاد صادقت عليها.

ولفت الاتحاد في خطابه للأندية، إلى أن اللائحة التأديبية الجديدة تحتوي على عدة تعديلات ابرزها: المادة 24 والمادة 25 : تحديد آلية ترحيل الانذارات والطرد فيما يخص الأجهزة الفنية والادارية والطبية.

المادة 38: تعديل النص المتعلق بعدم احترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة، كما تم تعديل المادة 145 والمتعلقة بتحديد طريقة دفع رسوم الاستئناف من خلال الحساب البنكي التابع للاتحاد. وارسل اتحاد الكرة كامل اللائحة الداخلية إلى الأندية، للاطلاع عليها، والاستعداد للعمل بموجبها خلال الفترة المقبلة.

البقعة يلتقي الرمثا والإدارة تحفز اللاعبين

يلتقي فريق البقعة لكرة القدم، عند الساعة الثانية من مساء اليوم، فريق نادي الرمثا، في مباراة ودية تقام على ملعب المفرق، في اطار تحضيرات الفريقين لدوري المحترفين، الذي ينطلق يوم 8 الشهر المقبل.

إلى ذلك، انتظم لاعبو البقعة بالتدريبات، بعد احتجاب ليوم واحد، احتجاجا على عدم توفر المستحقات المالية المتأخرة.

ووعدت الإدارة اللاعبين، بالعمل جاهدة على توفير جزء من المستحقات قريبا، رغم صعوبة الأوضاع المالية، الأمر الذي دفع الفريق للعودة للانتظام بالتدريبات بمعنويات عالية.

وحرصت إدارة البقعة، على حضور مباراة الفريق الودية الأخيرة مع سحاب التي جرت الأسبوع الحالي، في مشهد لاقى اشادة اللاعبين الذين ثمنوا هذا التواجد الاداري في مباراة ودية.

ويعيش البقعة حاليا، أوضاعا مالية صعبة، وبالرغم من ذلك، تواصل الادارة جهودها لتأمين مبالغ مالية تساعد الفريق على اغلاق ملف القضية المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

كواليس النجوم

• المحترف اللبناني في فريق الرمثا لكرة القدم ماجد عثمان، يغادر يوم الأحد المقبل، للالتحاق بمنتخب بلاده الذي يقيم معسكرا تدريبيا في دبي.

• قررت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، إلغاء التدريب الذي كان مقررا أمس، وذلك لظروف الملاعب، على أن تستأنف التدريبات الأسبوع المقبل.

• بدأت أندية المحترفين، باستلام الدعم المخصص لها من وزارة الشباب والبالغة قيمتها 16 ألف دينار لكل ناد.

• اتحاد كرة القدم، طالب أندية المحترفين، بتزويده بأسماء الملاعب التدريبية المعتمدة التي تستخدمها فرق الأندية.. أغلب الأندية لم تدرك جيدا حتى الآن، السبب الذي دفع الاتحاد للسؤال عن ملاعب التدريب.

• يلتقي فريق السلط بالحسين اربد اليوم، على ملعب جاوا بعمان، في إطار تحضيرات الفريقين لمنافسات دوري المحترفين لكرة القدم… الحسين اربد يلتقي يوم الاثنين المقبل مع المنتخب الرديف في مباراة ودية تقام في عمان، على أن يتوجه إلى مدينة العقبة بعد المباراة، لخوض معسكر تدريبي استعدادا للدوري.. تأكيد اقامة معسكر العقبة، مرهون بقرارات الحكومة بشأن الحظر الشامل، حيث أبلغ النادي لاعبيه أن المعسكر قائم، إلا في حال كانت هناك قرارات حكومية قد تتسبب في الغاء المعسكر.

• أمين صندوق نادي الفيصلي سامر الحوراني، وأمين سر نادي الرمثا محمد ابو عاقولة، تقدما باستئناف لعقوبة إيقافهما 6 مباريات، وغرامة 2500 دينار، على خلفية أحداث مباراة الناديين التي جرت في بطولة الدرع.

• فريق الحدود العراقي خسر أمام فريق الزوراء بثلاثية نظيفة بالدوري العراقي.. المباراة شهدت أول ظهور للمحترف الاردني في صفوف فريق الحدود أحمد الصغير.