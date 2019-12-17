شركات وأعمال

مبادرة مجتمعية تطلقها كلية تقنية المعلومات في عمان الأهلية

منذ ساعة واحدة
جامعة عمان الأهلية

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عمان – قامت كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية الخميس الماضي 12-12-2019 بمبادرة مجتمعية تستهدف النساء العاملات لتدريبهن على التسويق الإلكتروني من خلال إنشاء صفحة تجارية متميزة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” لتسويق منتجاتهن أو خدماتهن، حضرها مجموعة من سيدات المجتمع الاعضاء في جمعية العفاف الخيرية.
وقد قدم المبادرة طلبة من الكلية هم: أسامة أبو مطير ومحمد عودة بمشاركة أعضاء من الهيئة التدريسية وهم: (د. عبد الرحمن حمزة – د. مي الطهراوي – د. مصلح أبو الحاج – د. موفق أبو الهيجاء – م. سمية الخطيب) ومشرفة المختبر السيدة منال العويسي وبتنظيم من عضو هيئة التدريس م. خلود نيروخ عضو اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع في الكلية.
وقد أبدت السيدات الحضور رغبتهن في المشاركة بمبادرات مستقبلية مماثلة. كما أبدت الكلية استعدادها لإقامة المزيد من هذه المبادرات الهادفة والمجدية.

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